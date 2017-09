For di 1986 tin reto financiero

Durante un entrevista cu director di Directie Financien a splica cu e tema di reto financiero na Aruba ta data for di 1986. Segun Derrick Werleman, e situación actual no ta nada diferente. Werleman no a bay den detaye di loke a wordo papia cu Gobernador, pero mas tanto e temanan di logística, loke tin cu pasa den e temponan cu ta bin, cu presupusto pa 2018, ehecucion di e presupuesto actual, e raportahenan tin cu tuma luga, cuentanan anual, etc. Eseynan ta e temanan cu ta di importancia tambe pa loke ta formacion di un Gabinete nobo. Ministernan por bin y bay, pero e temanan aki ta keda anda. Tin cu sigura nos mes cu e mehoracionnan cu a tuma luga den termino di entrega cosnan na tempo, no bay perdi, pasobra tin procesonan di formación ta tumando luga. Ta un reto, pasobra no ta tur cos Semper ta cana manera bo kier. Eseynan ta mas bien den liñanan grandi di loke ta para padilanti den e proceso di formacion.

Ainda no tin tratamento di presupuesto ta bay tuma luga. E Gobierno nobo kisas pa final di October pa comienzo di November lo sinta. Pero segun Werleman, e meta ta pa trata e presupuesto ainda. Tin cu tene cuenta cu ta bay tin un Gobierno nobo cu lo kier imprimi su stempel riba e resultado financiero y bin cu su metanan di maneho. Con leu esey lo tuma luga precisamente den un aña, esey lo tin di wak. Pero tecnicamente e ta posibel. E ta hopi desafiante si, pasobra e temporada y particularmente si den temporada di formacion tuma hopi tempo, e ta cuminsa come den e tempo e ora cu tin disponibel pa bo por termina particularmente e proceso parlamentario di e presupuesto. Pa bo por defini un presupuesto riba nivel di conseho di minister, esey caba ta tuma su tempo. Pero awo bo tin cu bay na Raad van Advies, y caba na Staten. Y den Staten tambe mester wordo duna suficiente tempo pa nan por, di manera adecuado, hiba na nan deliberacionnan, amienda, etc. y tur e tipo di temanan ey. No ta desconoci cu desafionan den direccion di finansas. Sa con pa atende cu nan, Werleman a expresa.

A puntra Werleman kico ta e reto mas grandi. E gastonan cu Gobierno ta haci of e forma cu tin hende no ta cumpli cu belasting. Nos no ta bibando den un lama di rosa. Werleman a splica cu Semper finansas publico tabata tin su desafionan. E punto mas primordial ta, y esey ta caminda cu tin di bay wak ta, con e situacion di finansas publico ta compara cu e resto di economia. Si e economia ta bayendo bon y finansas publico ta bayendo malo, si of no. Nos no ta den un situacion cu por describi como alarmante. No ta kere cu e pagado di belasting mester perde soño encuanto di esey, of si e cuentanan a wordo paga, etc. Pero bo tin bo desafionan padilanti si. Esey correctamente a wordo mira door di basicamente tur partido político cu a participa na e eleccion y a goberna tambe y e espacio cu bo tin pa haci hopi cos tambe ta basta limita. Tin corda cu tin conforme ley, cierto rekisitonan cu ta wordo imponi riba presupuesto y e saldo di presupuesto cada aña. Eseynan ta e temanan cu ta tene man y cu ta exigi e ora cu bo ta tuma decisionnan pa bo por cumpli cu e metanan eynan. En corto, e tin su desafionan, pero no ta un situacion caminda cu ta bisa cu e ta alarmante. Semper bo tin cu preocupa bo mes si.