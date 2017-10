Food & Music Festival e fin di siman aki dilanti Hyatt Hotel lo ta yena cu ambiente

Diabierna, Diasabra y Diadomingo Aruba ta sede di e di dos Challenge Aruba Endurance Festival. E aña aki tambe lo tin un tremendo fesrtival di musica y cuminda riba e parkinglot di Hyatt Regency Hotel. Diabierna entre 6 or cu 11 or di anochi lo tin presentacion di Buleria, Honeypot, Dj Big Rig y Dj 101. Diasabra lo tin Joyride, N Fuzion, Dj Phattunez y Dj Vibes. Diadomingo lo tin Kawura, Tsunami, DJ Version y Music Monks. Naturalmente e parti di cuminda lo ta hopi bon representa cu no menos cu 7 restaurants cu diferente tipo di sabor. E.o Kalins Bar ( Mexicano ), Café The Plaza ( Hulandes ), Old Cunucu House ( Criollo ) , De Suikertuin ( Indones ) , Eatali ( Italiano ), Pure Local ( Paella ), G & G Wing Shack ( Wings) , Pico Bello y Poffertjes van Pofferdorie pa desert. Tur esaki lo tuma lugar riba e parkinglot di Hyatt Hotel cual ta wordo transforma den e Beer Garden powered by Mahou Beer. E acceso pa e evento ta completamente gratis y tur cuminda y bebida lo ta na prijs local. Pa nos muchanan lo tin un Kidscorner. Ariba e tereno tambe tin e Sport Expo cu diferente Pop Up Stores manera FX Sports, Tri Bike Aruba, Lab Familiar, Paralympic Committee, Brasilsul, Arumil, Challenge Aruba y mas.

