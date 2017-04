Fondo di Pension di Sector Turistico cu crecemento positivo

Fondo di Pension di Sector Turistico a caba di celebra 25 aña. E no a bay facil pero si e tabata hopi trabou pa haya mas miembro y cu e cambio den ley sigur a yuda hopi segun Directora di PFTSA, Sanaa Baroud Fondo di Pension di Sector Turistico ta splica.

E fondo ta un logro grandi, un reto danki Dios hopi positivo. Nan a gatia, nan a crece, nan a siña y mas importante ta cu nan fondonan ta traha di tal forma, cu practicamente, e participantenan tin nan pensioen garantisa, door di e metodo conservativo, unda ta inverti. Door cu ta placa di nan miembronan, nan ta hopi transparente, mester ta hopi cauteloso con ta traha cu e placa di e miembronan.

Na 2012, ora cu e Ley di Pensioen a drenta na vigor, nan a haya 2 mil miembro mas. Pero nan ta steady, ya caba nan tin e trend di tin mil pa dos mil participante pa aña. Door cu e ta obligatorio, e doño di trabao mester hinca e trahado den un plan di pensioen.

PFTSA ta mara solamente na e sector turistico unicamente, y e sector turistico ta defini segun CBS su ISIC list, cual ta basta amplio.

Loke PFTSA kier pa hopi hende compronde kico nan ta haya di pensioen. Nan ta realisa cu hopi hende no ta compronde cu locual cu nan ta bay haya no ta locual nan ta verwacht. Tin un malinterpretacion eynan, ya cu nan no ta tene cuenta cu, mas halto e edad, menos placa bo ta haya di pensioen. SImplemente paso e periodo cu e trahado a spaar, ta menos. Nan ta pensa cu automaticamente, nan ta end up cu 70% di nan salario.

Ley ta defini contribucion. Esaki ta locual abo spaar, esey ta loke bo ta haya na pensioen. E minimo ta 6%, y e maximo ta 25% segun ley. E 6%, 3% empleado ta paga y 3% doño di trabao. Loke PFTSA ta bay e miembronan yega sikiera na un 9 of 10%, paso e ora ey nan ta haya mas placa.

Riba nan website nan tin e calculacion. Bo ta hinca bo salario, bo ta pone 6% y e ta nabo e loke bo ta haya na pensioen.

No tin minimo, ta depende di cuanto aña bo tin y cuanto bo salaris ta. Ta tres factor cu ta importante, pa e calculacion di e pensioen, ta e edad, e contribucion cu tin, e porcentahe y e periodo. Esey ta e puntonan cu mester wak. Dus e no ta un factor, ariba su mes. E ta tur tres. Logicamente, mas laat bo cuminsa, menos placa bo ta haya. PFTSA su meta ta pa conscientisa su miembronan cu si bo kier haya mas placa, di pensioen, bo mester spaar mas. Bo no por steuns ariba solamente loke bo haya di gobierno, segun Sra. Sanaa Baroud di PFTSA