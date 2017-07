Fondo di hospital pedriatico uza pa renoba penthouse di Cardinal

CIUDAD DI VATICANO, Vaticano- Diahuebs, e tribunal di Vaticano a acusa e ex- director di e hospital pediatrico Niño Hesus di Roma (Italia), Giuseppe Profiti, y e ex- tesorero di e institucion, Massimo Spina, di malversacion di fondo. Ambos ta wordo sospecha di a uza al menos 422 mil euro di donacionnan ricibi, pa renoba e penthouse di cardinal Tarcisio Bertoni, kende a emplea Profiti na 2008.

Hubila na 2013, Bertone tabata wordo considera como e di dos persona mas poderoso di Iglesia Catolico, despues di e papa. E conclusionnan di un investigacion realisa pa AP ta indica cu, bou mando di Profiti, e mision di e hospital pedriatico a pasa pa un di dos plano, y el a focus mas ariba ganancianan cu ariba e cuido di e muchanan.

Profiti a reconoce e inversion, pero el a precisa cu e apartamento di Bertone, di 300 meter cuadra, cu bista ariba e Basilica di San Pedro y e Hardin di Vaticano, lo por wordo uza pa organisa eventonan benefico y yuda e muchanan cu ta malo. E acusadonan lo presenta den Corte otro luna, pero e cardinal mes no ta wordo denuncia ni investiga.

