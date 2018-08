Focus riba e meta final cu ta e exito pa futuro

Nos ta na vispera di un otro momento na unda studiantenan Arubiano ta subi e avion di KLM pa bay continua nan estudio na Hulanda. Esaki ta un momento pa para keto un rato y duna atencion na esaki. Prome Minister di nos Pais, señora Evelyn Wever-Croes den palabranan di encurashamento pa nos studiantenan, a expresa cu esaki ta algo unico cu un grupo relativamente grandi di studiantenan ta experencia cada aña ora ta bay den exterior pa sigui nan estudio na Hulanda y na diferente otro paisnan.

Prome Minister ta desea tur nos studiantenan cu ta bay studia den exterior hopi exito y hopi forsa. Especialmente hopi determinacion. Determinacion pa haci uzo di cada oportunidad nobo apesar di e cambio y retonan nobo cu lo presenta. Determinacion pa keda enfoca riba e meta final cu ta e exito pa futuro.

Tambe Prome Minister ta desea cada mayor cu tin pa wak nan yiunan lanta bay studia den exterior. E mandatario principal di nos pais, kende tambe tin un yiu cu ta studiando na Hulanda pa dos aña caba, a duna di conoce cu esaki ta algo hopi dificil pa costumbra cu yiunan ta bay. Pero esaki ta e momento cu mayornan mester habri brasa y laga nan yiunan habri nan hala pa nan bula bay rumbo pa un futuro exitoso. Esaki ta e oportunidad pa nan pone na prueba e norma y balornan cu mayornan a duna nan como fundeshi. Y awo nan tin pa determina nan propio futuro.

“Mi ta encurasha tur studiante pa boso haci e miho uzo di e oportunidadnan cu boso lo encontra. No lubida cu boso ta embahadornan di Aruba unda cu boso bay como studiante of no. Na bo comportacion tur hende lo mira un refleho di Aruba. Haci nos orguyoso. Nos ta desea boso hopi exito y ohala cu dentro di poco nos ta brasa habri pa ricibi boso bek pa yuda nos desaroya nos economia”.

Comments

comments