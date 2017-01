Flex-Team di Polis ta sigui cu nan accionnan riba caya

Durante e prome siman di aña e team special di Cuerpo Policial Aruba – Flex-Team – a sigui cu nan accionnan riba caya, haciendo esaki e di 35 siman. For di 35 siman pasa cu e team aki a cuminsa cu nan accionnan pro-activo hopi a cambia. E visibilidad di Polis ta obvio y e resultadonan ta bisto. Poco poco pero sigur, tumando e paso pa paso, esnan cu ta pensa cu nan por haci manera cu nan kier ta haya sa cu tin Polis pa pone ordo y respet bek den comunidad.

Durante e siman di dia 2 di januari pa dia 8 di januari, Flex-Team tabata den tur e skinanan cayente pa eherce nan trabao. Unda cu nan a topa agrupacion di hende na e lugarnan conoci mesora a actua pa asina cosnan no bay for di man. Luganan manera Manuelitos, Cirkle-K, Hotel Bacarat, casnan di pueblo na Madiki, Seroe Patrishi, Lekker, Olde Molen, Cas Casuela, +297 a wordo controla y a percura pa tur hende co’i caminda pa cas manera cu nan cera.

Durante accionnan na Arendsstraat, Canoastraat y Korvetstraat, pa ta mas exacto rond di Budweiser Bar, a haci controlnan repetitivo pa sigura cu e hobennan cu ta aglomora eynan wordo controla mirando cu e ta un skina cayente pa benta di droga y cu ya caba mester a atende tiroteo eynan. Manera cu e team yega eynan e hobennan ta percura pa plama y bay ya cu nan no por haci loke cu nan kier.

Control na casnan di pueblo na Bushiri, Madiki Kavel, Seroe Patrishi, Sabana basora Noord y Noord, Duartestraat y Heidestraat ta sigui mirando e ultimo tiroteo cu tabata tin na Duartestraat-Heidestraat. Pa loke ta e agrupacionnan na Eagle Beach y The Village, Flex-Team ta sigui constantemente riba lomba di esunnan cu ta yega eynan pa bebe alcohol y pone musica duro. Nan ta wordo informa di e leynan riba desordo y ta percura pa kibra e gruponan for di otro y manda nan cas.

Riba dia 5 di januari, Flex-Team mester a uza mas forsa y detene e sospechoso H.R.G. net banda di Driemaster Lottery den Driemasterstraat. E meneer a wordo deteni despues cu e la baha for di su auto — den un control di e team – y un saco di plastic conteniendo 14 saco chikito cu marihuana a cay net banda di su pianan. Flex-Team a bay mesora den accion y a detene Gonzalez pa mas investigacion.

Durante Parada di Flambeu riba dia 7 di januari, e team special di polis a dicidi di tene un control preventivo cerca di Sheakspeerstraat (banda di Colegio Arubano) unda a chek un grupo di hoben. Durante e accion aki nan a bin haya dos sigaria di marihuana den un saco di plastic y un saco di plastic conteniendo algo parecido na marihuana. E sospechoso P. Kock a keda deteni y hiba warda di Shaba pa mas investigacion.

Siguiendo cu nan trabao incansabel e team di polis a bin topa nan mes cu un caso unda net patras di Panaderia Moderna den Juan Jacobs straat a wak dos persona desconoci sali for di e hanchi net banda di e cas berde unda ta bende droga. Mas aleu nan a ripara cu un di e individuonan aki tabata tin un saco di plastic den man. E saco tabata kibra y por a ripara diferente saconan ziplock cu placa aden. E dos personanan aki a identifica nan mes como D.J.A.G. naci na Colombia y biba na Vigia y E.E.R.C. naci na Colombia sin adres conoci na Aruba. Mirando cu C. no por a bisa for di unda e placa a sali y tambe cu e ta ilegal e la wordo hiba mesora y mester a presenta dilanti Fiscal Auxiliar. Mester remarca cu C. tabatin Awg. 2260.85 den man.

Durante e controlnan di spotchek diferente auto a wordo para y controla y cantidadnan chikito di marihuana, cocaina, sker, cuchiu, molina di marihuana a wordo haya.

Den resumen siman 35 di accion tabatin como resultado: 264 control, dos detencion pa posesion, un detencion pa ta ilegal pa un total di tres detencion.