Flex-Team di Polis ta efectua control cu resultado bisto

Durante e siman di dia 5 pa 11 di December, Flex-Team di Polis a sigui controla den tur e “skinanan cayente.” Efectuando e control nan aki riba base diario ta dunando su frutonan, pasobra awor e malhechornan y tur esunnan cu ta pensa cu nan por haci algo malo sa caba cu Polis ta riba nan lomba. Haciendo esaki Flex-Team di Cuerpo Policial ta garantisa siguridad den comunidad.

Durante nan chekeonan den e diferente “skinanan cayente,” manera, Manuelitos, Cirkle-K, Hotel Bacarat, casnan di pueblo na Noord, Madiki, Sero Patrishi como tambe De Olde Molen, Cas Casuela y +297. E luganan di diberticion tur ta wordo controla pa nan ora di cera y tur hende ta wordo manda cas pa asina evita lo peor. En conexion cu e ultimo susedidonan unda a uza arma riba caya, Flex-Team ta keda controla na Canoastraat y Corvetstraat na haltura di Budweiser Bar. Aki e control ta riba e hobennan cu semper ta agrupa mirando cu esaki ta un “skina cayente” pa trafico di droga

Otro luganan cu ta keda bao di control ta e casnan di pueblo na Bushiri, Madiki Kavel, Sero Patrishi, Sabana Basora na Noord y Noord como tambe Duartestraat y Heidenstraat. Esaki ta pasa pa motibo di e ultimo peleanan unda arma a wordo uza. E control ta mas pisa na Duartestraat y Heidenstraat. Dos luga cu constantemente ta riba ruta di control di Flex-Team ta na Eagle Beah y The Village mirando cu sin faya ta haya agrupacion di hobennan cu ta sinta scucha musica cu volumen hopi halto y ta consumi alcohol. Mayoria bes nan tin cu wordo pidi pa baha e musica ya cu esaki no ta wordo tolera despues di 11’or di anochi. Fuera di esey nan ta manda nan tur bay cas pa evita problemanan na final. Asina ta trece e paz pa tur esnan bibando eybanda.

Siguiendo cu nan trabaonan interminabel, Flex-Team a detene B.V.C. riba 9 di December pa joyriding. Su aventura a cuminsa ora cu el a dicidi di tuma un pickup cu no ta di dje for di e parkeo di Seaport Market Place, a subi L.G. Smith Blvd rumbo San Nicolas pasando mey mey di tur auto riba caminda. Mirando cu e team tabata riba un caminda secundario sin conexion cu caminda grandi nan a pasa door di Yucuri bay Sabanda Grandi pasa den Franse Pas pa bin topa cu e pickup net na e rotonde di Pos Chikito. Mesora a dun’e señal pa para banda di Xin Hui Supermarket cual e joyrider a haci tambe. Flex-Team a detene y hib’e warda di polis na Santa Cruz pa sigui procesa.

Riba diasabra dia 10 di December, Flex-Team a haya nan cu un caso di menasa durante un pelea entre sospechoso F.A.G. y e security guard na “E Motions.” E pelea a wordo plama, pero Gomez a dicidi di drenta su auto, un Nissan Skyline color blauw rumbo pa busca un arma y bin bek pa caba di regla cuenta. Flex-Team trahando cu rapidez a logra par’e na haltura di “El Boco Restaurant” unda cu nan a dicidi di hib’e mesora pa warda na Shaba. Aki e sospechoso a sigui haci fastioso y no a keda nada otro na detene pa e wordo procesa.

Fuera di detencion di un persona pa joyriding y un otro pa menasa cu arma e controlnan a sigui cu spotcheks aki aya unda cu e team a para diferente auto y haya cantidadnan chikito di marihuana, poco cocaina, sker, cuchiu y aparato pa mula marihuana. Durante e siman a haci 113 control unda 6 auto a wordo para y dos persona a wordo deteni. Aki por mira cu e accionnan constante di polis ta fructifero y nan ta bisa cu esaki lo sigui te ora cu un y tur compronde cu mester sigui reglanan di sociedad.