Flex-Team di Polis kitando mas droga y arma blanco for di caya

Marihuana, artefactonan pa mula marihuana, algun piedra di cocaina, sker y cuchiu ta entre e obhetonan cu Polisnan di Flex-Team a tuma den beslag den transcurso di e siman di dia 9 pa dia 15 di januari ultimo. E team a efectua 184 control y a detene 7 persona den diferente districto. E detencionnan ta relaciona entre otro cu posesion di droga y estadia sin permiso valido.



Un parti grandi di e trabao di Flex-Team ta encera e control di areanan cu ta conoci pa retonan relaciona na “samenscholing”, esta aglomeracion di hende, y negoshinan cu ta keda habri mas laat di e orario stipula den nan permiso. A atende tambe cu personanan aglomera den oranan di anochi na Eagle Beach. Aki ta topa tur siman cu gruponan cu ta para bebe na auto y toca musica cu volumen halto, y ta pidi nan pa mantene e volumen y desordo abao. Si acaso ta mira cualkier conducta cu ta lanta sospecho, polis ta controla e persona y autonan.

E areanan di Manuelito’s, Circle-K, Hotel Bacarat, y e casnan di pueblo na Noord, Madiki, Madiki Kavel, Bushiri, Sabana Basora y Seroe Patrishi a keda controla pa aglomeracion; a controla Lekker, De Olde Molen, Cas Casuela y +297 Restaurant pa cu cumplimento cu orario.

Flex-Team tambe a patruya den barionan unda cu tabatin tiramento y menasa den e ultimo lunanan, incluyendo Duartestraat, Heidestraat, Arendstraat, Canaostraat y Korvetstraat. Den bicindario di Budweiser Bar a controla extra relaciona na practicanan di bendemento di droga den e area.

A controla den casnan di pueblo di Bushiri, Madiki Kavel, Seroe Patrishi, Sabana Basora Noord y Noord, Duartestraat y Heidestraat. Flex-Team a cuminsa tambe cu controlnan di e parkeerplaats di The Village. Ta conoci cu diferente grupo ta para bebe bebidanan alcoholico for di nan auto. Polis ta papia cu e gruponan aki y ta pidi nan pa bandona e area. Si ta sospecha un of mas di cualkier infraccion contra nos leynan, Polis ta listra e persona(nan) y e auto. Por ehempel a detene R.G. durante patruya na The Village, despues cu a hay’e cu un saco di cocaina. Tabatin dos otro persona cun’e den e auto; banda di e hende homber riba vloer a haya un saco cu marihuana y no a haya nada cerca e hende muhe. Polisnan a haya tambe dos saco un poco mas grandi cu cocaina y a detene e chauffeur di e auto.

P’afo di Euforia a controla algun persona tambe y a haya C.M. den su tas e tabatin un bala di caliber 40 y 7 saco chikito cu marihuana. El a wordo deteni.

Den Avenida Alo Tromp a detene e sospechoso J.A.L.F. dilanti di Wan Boy Restaurant. Su detencion tabata pidi pa Fiscal di Ministerio Publico. E tabata papiando cu un hoben kende a cuminsa cana bay lihe ora cu el a mira Polis. E hoben, L.H., a dicidi di keda para como cu Polis tabatin atencion pa nan presencia, a cuminsa sigui’e y e otro a core bay. A haya e hoben cu varios saco chikito di cocaina den su tas. J.A.L.F. tambe a keda deteni relaciona cu hortamento. E detencion a tuma luga den Pindastraat.

E dos personanan cu a keda deteni relaciona cu nan estadia sin permiso valido, ta J.A.U.V. naci na Venezuela – den Weststraat durante di accion di listramento preventivo y J.M.L.S. naci na Venezuela – den Semeleerstraat durante di controlnan. E chauffeur di e auto den cual a topa S. no a keda deteni, pero Polis a haya dos sker cu a tuma den beslag.

Riba diabierna dia 13 di januari a detene tambe R.T.B.E. Ora el a mira polis el a actua straño, purbando di sconde algo. Den su mannan, Polisnan a haya un saco chikito cu yerba cu ta parce marihuana y un sigaria cu un yerba cu ta parce marihuana.

Ademas di e controlnan regular, Flex-Team a participa tambe na e accionnan pa mantene ordo y siguridad di forma proactivo cu Cuerpo Policial ta organisa rond di e actividadnan di Carnaval. Siman pasa esaki tabata e Parada di Blaas na San Nicolas, unda cu Flex-Team a haci controlnan den e areanan rond di e ruta di parada.