FLAKA ta un droga cu por bin den forma di mangel y Aruba mester ta atento

Un droga cu ta hopi na moda ultimamente ta e droga Flaka. Segun Sra Rulienne Arends di FADA, nos mester keda atento cu loke ta pasa na mundo ya cu hopi lihe e ta yega Aruba. E ta splica.

Bo mester ta na altura di no loke ta pasa rond mundo. Si Flaka ta bin dilanti mes, e ta bin den forma di mangel. E exctasy tambe ta bin den forma di mangel. E parti cu ta hopi importante ta e comunicacion entre mayor cu yiu, tambe e maestro cu e alumno. Informa nan. Bo nunca no sa kico por pasa.

FADA su portanan su portanan ta habri semper. P’esey e Siman di Locura ta un oportunidad, cu por medio di haciendo algo otro, ta trata e tema di droga. Hasta muchanan di kleuterschool ta envolvi, nan ta bay full den dje. Ora cu FADA a bay haci e charla, nan ta puntra e muchanan pakico nan ta bisti na un superheroe, y e muchanan ta duna full un splicacion over di pakico droga ta malo. Y esaki ta hopi bon, ya cu muchanan for di un edad chikito ta siña over di droga y su consecuencianan die saki. Y e maestronan ta trece esaki den un forma interactivo y simpel, pa muchanan tambe por absorbe e mensahe, segun Sra. Rulienne Arends, di FADA.