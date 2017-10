Fitville e proximo reto pa Muscles and Lungs Crossfitness

Nos ta na porta di un evento sumamente grandi pa Aruba esey ta: FITVILLE ARUBA CARIBBEAN CHAMPIONSHIP, dianan 20,21, y 22 di october proximo lo ta bay ta riba arena di Hyatt midiendo forsa entre no mas cu 75 atleta den diferente categoria y den diferente grupo tanto den masculino como femenino.

E biaha aki lo tin participantenan internacional for di Merca, Curacao, Sweden, Venezuela y e participashon di diferente organisacionnan di Aruba manera polis, kustwacht, Mariniers y no por keda afo E gymnan (BOX) di Crossfit di Aruba cu tambe nan ta presente pa participa; 297 Crossfit, Gradum y por supuesto Muscles and lungs Crossfit.

Esaki ta priminti di bira un atraccion enorme pa Aruba den e proximo fin di siman, midimento di forsa, velocidad, capacidad y tenacidad lo ta bay ta e gran atraccion; tin entendi cu tur hende ta preparando lo maximo pa nan duna lo miho den e competencia y esaki ta algo great pa e participantenan cu despues di a train hopi lo ta bay tin un competencia unda nan por midi nan avance di nan entrenamento.

Diabierna 20 di october e actividad ta cuminsa pa 3or cu e prome competencia, pa 5.30 lo tin e segundo competencia disputando dos categoria INTERMEDIAT y ELITE. Pa diasabra 21 y diadomingo 22 di october e actividad lo cuminsa pa 2or cu e prome grupo, pa e dianan aki nos lo tin e categoria di RX, INTERMEIDAT, SCALED Y HERO, terminando diadomingo cu e premiacion.

Nos ta invita henter e pueblo di Aruba pa reserva e weekend di 20-21 cu 22 di october pa ta presente na Hyatt Arena pa disfruta di e competencia aki cu dia pa dia ta bira mas y mas reconoci mundialmente.