Fiscalnan ta tene razzia riba cas di expresidente Peruano Toleto pa e caso Odebrecht

LIMA, Peru – Un grupo di fiscal a tene un razzia den marduga di e diasabra aki riba e cas di e expresidente Peruano Alejandro Toledo (2001-2006), acusa di a ricibi un soborno miyonario for di e compania Brasileño Odebrecht, a cambio di un obra publico.

Ministerio Publico a informa, atrabes di su cuenta di Twitter “cu e documentacion haya den e vivienda di e expresidente Toledo, lo wordo evalua pa e fiscalnan.”

E ekipo special di Fiscalia a sigui den e cas di e exmandatario, recogiendo documentacion y poniendo esakinan den caha, na e momento cu nan tabata revisa nan minusiosamente, segun imagennan di television Peruano.

Poder Hudicial a aproba e anochi di diabierna e solicitud di fiscalia pa e razzia di e cas di e expresidente, kende ta na Paris, hunto cu su casa, Elaine Karp.

Segun informacion fiscal, e compania di construccion Brasileño Odebrecht, a paga sobornonan di 20 miyon di dollar na e Gobierno di Toledo pa gana e licitacion y traha un caretera interoceanico, cu ta uni Peru cu Brasil, prensa ta señala.

Di e placa aki, e expresidente lo a haya por lo menos 11 miyon di dollar, di acuerdo cu publicacionnan di e paginanan di internet di e corantnan La Republica, Peru.21 y El Comercio.

Segun informacionnan di prensa, fiscalia lo a ordena e captura di Toledo, actualmente den un biahe na Europa.

Toledo lo a publica mas tempran riba su pagina di Facebook: “Mi enemigonan no ta descansa. Y door di no a haya nada, nan kier hacimi daño internacionalmente. Nan no lo logra. Mi lo ta cla – manera semper – , pa colabora cu husticia.”

E ex prome dama, Elaine Karp a sigura riba su cuenta di e mesun red social cu “ta trata di un persecucion politica arma (contra su casa) sin ningun dato, ningun prueba di e acusacionnan verbal di e medionan.”

E presidente di Peru, Pedro Pablo Kuczynski, a skirbi riba su cuenta di Twitter: “Mi a ordena e Poder Ehecutivo colabora den tur cos necesario pa garantisa cu e investigacion ta eficas. Corupcion nunca mas.”

“Husticia mester ta igual pa tur hende. Si un hende comete actonan di corupcion, e mester wordo sanciona,” el a apunta diabierna den e mesun medio.

E compania constructor Brasileño Odebrecht, envolvi den e escandalo “Lava Jato” di e pago di sobornonan a cambio di obranan publico na Brasil y otro paisnan di Latino America, a admiti cu e desembolso di 29 miyon di dollar na Peru, entre 2005 y 2014.

E periodo ey a abarca e gobiernonan di Alejandro Toledo, Alan Garcia y Ollanta Humala, e ultimo aki tambe investiga pa labadonan di activo.

Na Peru, tin cuater detenido pa e caso aki te na e momento, entre nan un exviceminister di Comunicacion di Gobierno di Garcia, acusa di a ricibi 2 miyon di dollar pa beneficia Odebrecht cu e construccion di e linea 1 di Metro di Lima.

