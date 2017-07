Fiscal Venezolano ta desconoce Tribunal Supremo di Husticia

CARACAS, Venezuela- Fiscal General di Venezuela, Luisa Ortega Diaz, diamars a bisa na un radio Argentino cu e lo mantene su cargo pa defende democracia y cu e lo ignora e Tribunal Supremo, riba su supuesto su eventual destitucion como chavista critico di Presidente Venezolano Nicolas Maduro.

“Mi lo mantene mi mes firme na mi cargo pa defende democracia”, segun Ortega Diaz den un entrevista na e emisora Radio Con Vos.

Ortega Diaz a califica di “ilegitimo” na e magistradoan cu tin na cargo su proceso y a sigura cu e lo desconoce “cualkier decision” cu e tribunal aki tuma.

“Nan a tratami como sifuera cu mi a comete un delito”, el a bisa.

E fiscal, Chavista confesa, a kibra e relacion cu e gobierno di Maduro casi tres luna pasa na momento di denuncia un kiebro constitucional na Venezuela, y e ta enfrentando un proceso di parti di Tribunal Supremo di Husticia di su pais.

El a denuncia como “ruptura di orden constitucional” e decision cual despues e Tribunal a hala atras, pa e Tribunal di asumi e atribucionnan di Parlamento, unico poder controla door di oposicion.

“Mi a denuncia cu e magistradonan cu ta procesando mi, pasobra cu nan no ta legitimo. Mi no sa si nan no bay kitami for di mi puesto, akinan cualkier cos por pasa”, segun Ortega Diaz a indica na e radio Argentino.

Tambe ela lamente cu diahuebs e lo no por asisti na un asamblea extraordinario di e Asociacion Iberoamericano di Ministerionan Publico (AIAMP) cu lo reuni na Buenos Aires, pa trata su caso.

“Mi no por biaha pa motibo cu mi tin prohibicion di sali for di e pais, pa tal motibo cu mi lo purba di participa a trabes di un videoconference”, el a splica.

Entre su argumentonan na su disidencia di gobierno Bolivariano, Ortega Diaz a enfatiza su postura ta cuadra cu e situacion den cual e poblacion “viviendo e violacion mas grandi di Derechonan Humano den e historia di Venezueloa”, y pa motibo cu “e personanan postula pa Chavez a wordo hala un banda door di Maduro”, e fiscal a bisa.

Fuente: www.afp.com