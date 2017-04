Fiscal ta mantene su exigencia di 22 aña den caso Webb

Diaranson, 19 di April pa 2 or di atardi, Corte den Prome Instancia a sigui cu e tratamento di e caso contra E.H kende ta wordo acusa di a mata Lalo Webb. Ta asina cu na December, hues a duna ordo na Fiscal pa interoga Baba Ras, cu actualmente ta cera na Hulanda y pa asina trece un poco mas claridad di su involucracion den e asesinato di Webb. Un grupo di Recherche di Aruba a bay Hulanda pa asina interoga Baba Ras, pero tabata envando. Ras a haci uzo di su derecho na mantene silencio y no a bisa nada. Segun Fiscal, door cu Ras no ta sospechoso den e caso aki, no por fors’e tampoco pa duna declaracion.

Por a nota cu edificio di Corte tabata bon custodia y tambe den sala di Corte tabata tin extra vigilancia durante tratamento di e caso.

Caso

Durante e tratamento di caso na december 2016 contra di E.H. (24), cu ta wordo acusa di e asesinato di Lisandro (Lalo) Webb, door di un tiro den cabes. Fiscal ta di opinion cu E.H. no a actua so, pero mas bien hunto cu mas persona.

Acusacion: E acusacion cu Fiscal a haci aña pasa December 2016 contra e sospechoso E.H.(24) ta cu riba 19 Maart 2015, el a mata Lisandro Webb. Fiscal a bisa cu E.H. a tira e victima den cabez. Fiscal ta considera esaki complice di asesinato. Fiscal ta kere cu E.H. lo tabata hunto cu otronan. E.H. ta keda para ariba cu e ta inocente, cu e no tin nada di haber cu e caso aki. Pero fiscal ta mustra cu tur prueba ta mustra ariba H. Telefon di H. a wordo getap y tin un cantidad di message y tambe voicenote, yamadanan for di celular di ruman di E.H., N. (kende actualmente ta fugitivo). Tambe Fiscal a mustra ariba un combersacion cu H. tabata tin cu su ruman N., over di bendemento di un cadena den exterior y cu e placa lo mester wordo parti den tres. Fiscal a bisa cu Baba Ras y Lalo Webb tabatin problema cu otro y nan tabata tira riba otro. Tabatin diferente caso cu por confirma esaki. Na opinion di Fiscal, E.H. riba orden di Baba Ras cera den KIA, a tira mata Lalo. Posiblemente tabata tin plannan traha pa basta tempo caba pa mata Webb.

Exigencia

Segun Fiscal, aña pasa na December e caso a keda trata y el a exigi 22 aña di prizon pa asesinato di Webb. Tin tur indicacion cu E.H. tabata den vecindario di e victima. Esaki ta a base di rapportnan traha over di e señalnan cu e celsitenan ta gara. Por lo tanto, e ta mantene su exigencia di 22 aña di prizon. Tambe ela declara e demanda di e famia, pa gastonan di entiero, admisibel. E ta un suma di 12 mil florin.

PLEIDOOI HUISKES

Abogado defensor, mr. Huiskes a bisa hues cu tin chance di contaminacion di DNA di E.H. cu a wordo manda pa testa na Hulanda. Segun e abogado, mester laga e resultado di DNA afo pa motibo cu a haya un print so di e sospecho ariba man di e victima, mientras cu den e auto ta haya diferente DNA, por lo tanto esun di E.H. no ta suficiente prueba pa mustra cu enberdad E.H. ta culpabel.

Hues a cera tratamento di e caso y lo dicta sentencia dia 10 di Mei 2017, pa 8 or y 30 di mainta.