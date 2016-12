Fiscal a pidi 3 aña di prison pa homber cu a viola hoben dama Hulandes como stage na Aruba

E homber Dominicano P. ta para riba cu ningun momento el a viola e hoben dama Hulandes (20) cu tabata core “stage” na Aruba. Fiscal si ta hay’e culpable y a exigi 4 aña di prison di cual 1 aña ta condicional y bou guia di Reclasering.

VIOLA DAMA HULANDES

Fiscal a bisa cu e acusacion contra P. ta cu riba 17 di Mei 2016, el a forza y dal un dama Hulandes y a viol’e

Hues a puntra P. pa conta kico a sosode. Segun P. e dama a busk’e y nan a bay na e dama su apartamento caminda e dama a baña. Despues nan a bay un bar na Noord y nan a bay bebe. Despues nan bay den auto y vrij y tene relacion sexual riba un veld di bala den vecindario di e bar. Despues nan a bay un lugar Hulandes y tambe a bebe.

Segun P. despues e dama a bis’e cu e tin hamber y nan a bay busca lugar pa come pero tur lugar tabata sera. P. a bise pa hib’e su cas. E dama lo kier a bay P. su cas pero P. no kier pasobra su partner no sa di nada. E ora ey nan a bay na un apartamento na Bubali y nan tene relacion. P. a bay baña y ora bolbe e dama tabata coba den su cel. E dama e ora ey a dal’e wanta y P. dal’e wanta bek. A surgi discussion y P. a bis’e no yam’e mas y e ora e dama a hib’e su cas.

Hues a bisa cu for di investigacion di Polis por constata cu P. lo a paga e cel. Segun P. por ta e cel no a paga. Hues a mustra cu segun e victima, nan no tabatin relacion den auto. E victima lo a bisa cu P. kier a bay come na un snacktruck pero e victima no kier. E ora ey P. lo a gar’e na su garganta. P. ta desmenti categoricamente di a gara e victima na su garganta. Hues a bisa cu tin potret saca di Polis caminda ta mira e marcanan na garganta di e victima. Hues a mustra P. e potretnan.

Hues a mustra cu tin testigonan cu a mira victima cu lipnan hincha y marcanan na garganta. E victima a bisa cu P. a force pa bay na e apartamento sino lo sigui maltrat’e. E victima a bisa cu door di miedo el a tene relacion cu P. P. a remarca cu ta e victima mes a pidi’e pa tene relacion sexual. Hues a bisa cu e victima ta desmenti esaki.

Ta asina cu e victima a bay bek Hulanda y a wordo scucha na Hulanda. Abogado mr. Carlo a remarca cu e no a haya interogacion di e victima. E lo a haya un parti so di e declaracion y no e resto. El a lamenta cu e no a haya e resto di e declaracion. Abogado a remarca na Hues cu e tabatin 3 testigo cu por confirma e relacion entre P. y e hoben dama Hulandes pero Fiscal no tabata kier a scucha nan.

E abogado a dicidi cu lo sigui y e lo mantene su defensa pasobra Fiscal no a haci e victima un pregunta cardinal cu e tabata desea pa haci. Hues a mustra cu e victima actualmente ta siguiendo tratamento di psycologo.

Fiscal a remarca cu P. ta bisa cosnan y ora pero den su promer declaracion e ta bisa otro. P. tabata sacudi cabez y a bisa cu el a mantene su declaracion. El a bisa cu Polis tabata pone presion riba dje y pesey a duna declaracion asina.

Hues a remarca cu segun P. su carchi di castigo, na 2014 el a wordo condena caba pa violacion di su ex partner. Segun P. e tabata sera pero su partner a pidi pa lag’e liber. El a bisa Hues cu e ex partner no tabata kier pa castg’e. Ademas di esey tin un raport di un psycologo cu ta mustra cu P. ta anti social, egoista.

Abogado mr. Carlo a mustra Hues potret di e yiu di P. y el a splica cu e mucha ta malo. Segun dokter e mucha tin un problema den cabez y pesey ta sufri epilepcia.

EXIGENCIA DI FISCAL

Fiscal a bisa cu P. a admiti di a maltrata e victima pero tur relacion sexual tabata a base voluntario. Pesey mester a busa pruebanan adicional pa sostene e declaracion di e victima. Segun ley no por condena un persona a base di un declaracion so. Fiscal a mustra cu tin dos prueba cu ta sostene e denuncia di e victima. Victima a bisa cu e sospechoso ta un colega di trabou y nan a bay sali hunto cu algun amiga. Diripiente durante core auto, P. a cambia di actitud. P. a gar’e na garganta y dal’e. Segun Fiscal, e victima a declara cu tres biaha e mester a para pasobra no por core. P. a bis’e cu e kier tin sex. Nan a bay na un lugar pa haci sex. El a bisa cu P. lo a bis’e cu e lo tin un pistol na cas. Nan a bay apartamento y lo a haci sex sin condom. Segun e victima el a haci esaki pa evita cu P. lo sigui maltrat’e.

Fiscal a mustra cu na October 2016 e victima a bolbe declara mesun cos. E ta haya e declaracionnan ta consistente y ta mustra cu por confia e victima su declaracion. E sospechoso ta desmenti di a forza e victima. El a bisa cu el a dal e victima pasobra e victima a dal’e promer un wanta despues di a coba den su cel. Fiscal ta haya cu e declaracion di P. no ta cuadra cu e potretnan cu tin. Riba potret por mira cu e victima tin lip hincha y diferente marcanan na su garganta. Tin dos testigo cu ta bisa cu nan a mira cu e victima tabatin garganta marca, lip hincha y cara cora.

Fiscal a mustra riba raport di psycologo cu ta describi e comportacion di P. cual ta cuadra cu loke e victima a describi.

Fiscal a señala cu P. tin record na 2013 tabatin denuncia di violacion y 2014 el a wordo condena pa a viola e dama. Fiscal ta haya cu a keda legalmente proba cu P. a viola e victima (20) cu a bin core stage na Aruba. El a bay bek Hulanda caminda a constata cu el a contagia cu malesanan. Psycologo ta haya cu P. mester di tratamento. Fiscal ta kere cu por haci esaki den KIA. El a exigi 4 aña di prison di cual 1 aña ta condicional bou guia di Reclasering.

DEFENSA ABOGADO

Mr. Carlo a bisa Hues cu ta haya cu mester declara Fiscal no admisibel. El a mustra cu a pidi pa scucha dos testigo importante pa defensa di e sospechoso. Na opinion di mr. Carlo, nan lo por a mustra cu P. lo tabatin relacion voluntario cu e victima. Segun e abogado, door di Fiscal a rechaza e peticion pa scucha testigonan, e ta haya cu a perhudica P. den su defensa. E ta haya cu no a scucha e victima riba e punto aki esta cu tabatin relacion voluntario. Pesey e ta haya cu mester declara Fiscal no admisibel pasobra a perhudica P. den su defensa.

E victima ta bisa cu diferente biaha el a wordo gara na garganta, gedal na cara. A dal su cara contra glas di auto. Dos testigo a bisa cu tin marcanan di maltrato na garganta. Pero riba potret no por mira nada di esaki. E abogado a conclui cu ora e victima a coba den cel di e sospechoso el a mira cu P. tin un partner, el a rabia. E ta kere cu e victima a traha un storia di violacion pa tuma venganza contra P. pasobra P. no a bis’e cu e tin un partner.

E abogado ta haya cu mester declara P. liber. El a bisa cu si Hues ta haya cu P. toch culpable pidi pa tene cuenta cu P. su yiu cu ta sufri di epilepcia.

Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu lo bay dicta sentencia dia 23 December pa 8.30 di mainta.

Cortesia di Matutino Diario.