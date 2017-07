Fiscal general Luisa Ortega lo por wordo destitui

CARACAS, Venezuela- Fiscal general di Venezuela, Luisa Ortega, diamars a alerta cu den e proximo oranan lo por spera su destitucion di parti di e “ilegitimo” Tribunal Supremo cu a cuminsa un huicio den cu contra pidi di parti di gobierno.

Tribunal Supremo di Husticia (TSJ) a cuminsa un audiencia pa conoce e acusacionnan den ausencia di Ortega.

“Mi no acudi na Tribunal Supremo di Husticia, mi no ta forma parti di un circo cu lo tiña nos historia cu berguensa y dolor, y cu su decision ta conoci. Mi no ta reconoc’e”, Ortega a bisa den un declaracion di e sede di Ministerio Publico.

“Nos sa caba cu diamars nan lo trata mi destitucion”, el a agrega. “Mi no ta bay somete mi mes na un tribunal inconstitucional y ilegitimo. Esaki ta un fraude procesal cu cual nan ta pretende di tapa mi boca, di intimidami”.

Ortega, kende desde tres luna pasa, desde cu e ola di protestanan opositor a cuminsa, ta atacando gobierno, a bisa cu e proceso cu ta sigui esaki ta yena cu iregularidad y di manipulacion.

Anteriormente, e maximo corte di e pais Suramericano a nombra Katherine Haringhton, un funcionario cercando di gobierno di Maduro y sanciona door di Merca, como vice- fiscal como reemplaso di uno nombra door di Ortega y apoya door di e Asamblea Nacional, controla pa oposicion.

Den caso di cu Ortega wordo destitui, Harrington lo asumi como fiscal general di Venezuela.

