Finnair lo cuminsa pisa pasaheronan prome cu nan subi avion

HELSINKI, Finlandia- Pasaheronan di Finnair di awo padilanti lo mester subi un weegschaal prome cu nan wordo permiti a bordo di un aviion. Esaki ta pa motibonan di siguridad. E Finlandesnan ta di opinion kier tin un miho bista di e peso di e avion pa asina calcula e cantidad di fuel cu e avion mester. No ta nan intencion di ofende niun hende, según e compania.

“E peso di nos biaheronan ta e unico cifra cu nos no sa. Nos sa cuanto e maletanan ta psia, kico e avion ta pisa, pero nos no sa cuanto e pasahero ta pisa”, segun vocero Paivyt Tallqvist a declara na BBC.

European Aviation Safety Agency (EASA) ta duna un indicacion promedio di e peso di e pasahero. Homber ta pisa mas o menos 84,6 kilo, muhe 66,5 kilo y muchanan bou di 12 aña a pisa un promedio di 30.7 kilo. Pero e cifranan aki ta ocho aña bieu caba.

Awo Finnari kier establece un miho banco di dato. En total e compania kier pisa mas o menos 2 mil pasahero. Ademas, nan kier expande e investigacion aki entre e varios temporadanan. Un gran cantidad di jasnan di winter, sapato pisa tambe por nifica un diferencia grandi, sigur ora cu cientos di persona ta bisti asina hopi paña.

