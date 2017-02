Finalistanan pa Caiso and Soca Monarch 2017 ta conoci

Diasabra awo, lo bay ta e final pa loke ta e Festival di Caiso and Soca Monarch 2017. Tabata tin tres dia di semifinal, caminda cu cantantenan por a presenta nan composicion y finalmente diahuebs a scoge e finalistanan cu lo competi pa e gran final. E clasificacion ta como lo siguiente:

Caiso Finalists (10):

Zyon Luidens – Buleria

Jerrino Ridderstap – Delicious

Ronwayne Kock – Oreo

Mighty Talent Jr – Oreo

Mighty Cisco – Steam

Chicho Kock – This and That

Galloway Jr – Tsunami

The Commisioner – Tsunami

Blacky -Tsunami

Tattoo – Zeta Band

Soca Finalists (25):

Alaska – BMW

Mighty Jaoeul – Carribean Band

Mr DinZey – Furyah

Sire Rijsdijk – Le Groove

Diaond chip – Le Groove

Rusty – N fuzion

Lady Bell – N Fuzion

Queen Chanty – Oreo

Lady Mezzo -Oreo

Melvin Garcia – Oreo

Shauwn Phillips – Oreo

Queen G – Provoke

Mighty Reds – Steam

Boa – The Failures

Eazy B -Tsunami

Galloway – Tsunami

Commosiner – Tsunami

Buddy – Tsunami

King size – Tsunami

Blacky – Tsunami

Might pester – Tsunami

Mikey – Youth Xtreme

General Toolman -Youth Xtreme

Stuwy – Youth Xtreme

Tattoo – Zeta Band