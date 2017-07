Final di futbol Division di Honor: un pa tera un pa lama

Awe diamars pa 8 or di anochi, ta inicia e ultimo wega den e “Best out of 3” den final di e liga Division di Honor di Arubaanse Voetbal Bond pa e campeonato 2016-2017. E dos ekiponan SV RCA y Deportivo Nacional a yega final. Deportivo Nacioal a gana e prome wega y SV RCA a gana e di dos wega diasabra ultimo pa cual e ultimo wega ta tuma luga awe diamars den Stadion Guillermo Trinidad na Dakota. Entrada ta 10 florin pa adulto y 3 florin pa mucha.

Sport Vereniging Racing Club Aruba

A funda SV Racing Club Aruba (RCA) dia 15 di februari 1934. E team a sa di crece den e ultimo 83 añanan te bira un organisacion di riba 300 futbolista. Nan ta parti den division di infantil, hubenil, hoofdklas, damas, 35+, 40+ y 50+. Roland “Ditto” Acosta ta Presidente di e organisacion, mientras cu Juan Valdez ta e coach di e ekipo di 25 futbolista cu ta hunga den e division di Honor. Historia a conta nos cu den pasado, e ekipo di RCA a logra titula campeon na 34 ocasion. E ekipo di RCA ta e prome campeon di pais Aruba na aña 1986 y ta e prome team di Aruba pa bira campeon Antiano na aña 1966. E ultimo biaha cu SV RCA a bay cas cu e trofeo di campeon tabata den e campeonato di aña 2015-2016, e tempo ey contra SV Dakota. SV RCA ta conta cu sosten di su patrocinadonan Big Wheel Lottery y Powerade (Tropical Bottling Company).

Deportivo Nacional

A funda Deportivo Nacional dia 15 di Maart 1970 y desde e tempo ey a haci historia den e deporte rey di futbol. Nan ta profila den tur liga di futbol, manera ta division mini baby, baby, Lifida A, Lifida B, Mayor, Junioren y Division Honor. Tambe nan ta den e liga veterano 35, 40 y 50. Mas o menos 200 futbolista ta hunga pa Deportivo Nacional den tur division incluyendo e muchanan cu ta hunga den Lifida. Desde fin di aña 2015 a inaugura nan veld di bala nobo situa na Alto Vista. Presidente di Nacional/Coca Cola ta Silo Brete y e nan entrenador ta Dreyer Bracho. Ultimo biaha cu Nacional a bay cu e titulo di campeon tabata na aña 2006-2007, pues 10 aña pasa. Den nan trayecoria a titula 4 biaha campeon y 4 biaha sub campeon. Deportivo Nacional ta conta cu sosten di Coca Cola di Tropical Bottling Company.

Arubaanse Voetbal Bond

A funda Arubaanse Voetbal Bond (AVB) na aña 1932 y a afilia na CONCACAF na aña 1986 y despues na FIFA na aña 1988. E ta e organisacion cu ta maneha futbol amateur y profesional riba nos isla, incluyendo e muchanan, hoben, hende muhe y adultonan. E ta responsabel pa sanciona e refereenan y e torneonan di futbol organisa pa mayoria liga. Nan oficina ta situa den Compleho Deportivo Frans Figaroa na Noord.