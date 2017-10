Fin di e era di medicina moderno por ta cerca?

Si antibiotica perde su eficacia, esaki lo ta tambe e “fin di medicina moderno”, segun e asesor medico di gobierno di Reino Uni, Sally Davies a adverti. Esaki a tuma luga durante un conferencia na Berlin, Alemania.

E specialista Britanico a alerta di cu e resistencia creciente pa antibiotica por haci cu e tecnicanan moderno di transplante ta bira algo di pasado,y lo haci cu e operacion basico lo bira mucho riesgoso, desde un simpel operacion cesarea te cu tratamentonan contra cancer.

“Si nos no tuma medida awo, realmente nos lo haya nos confronta cu un apocalipsis post antibiotico horibel”, Davies a sigura. E problema principal ta cu “hopi hende ta bebe antibiotica cu nan no mester”, segun The Telegraph.

Como apoyo na esaki, e principal vocero di asuntonan di salud di Reino Uni a precisa cu su pais, como minimo, e antibiotica por resulta innecesario den un di cada tres of cuater caso unda cu e remedi aki ta wordo receta.

Si bo ta uza antibiotica pa kita un griep of un virus, e remedi aki por tin consecuencia cu ora cu realmente bo mester di dje, e lo no tin efectividad.

Según datonan di e informe di 2016 riba e resistencia anti antimicrobiana (Review on Antimicrobial Resistance), actualmente 700 mil persona ta muri cada aña pa infeccionnan resistente na remedinan. Ta calcula cu e ausencia di politica di prevencion di crecimento na e resistencia antimicrobiana, e cifra aki lo sigui crece y pa 2050, anualmente cada aña 10 miyon persona lo perde nan bida pa e causa aki.

“Nos no kier pa e pashent pensa cu e dokternan ta bira man duro ora di receta remedi”, Davies a agrega. “E investigacion a mustra cu hopi biaha e pashent ta pensa cu dokternan ta purba na spaar placa, pero hecho ta cu nan ta purbando di preserva e remedinan, pa nan funciona ora cu e pashent realmente mester di dje”, Davies a conclui.