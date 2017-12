Fin di Aña ta keda un reto pa Bureau City Inspector

Fin di Aña semper ta keda un reto pa Bureau City Inspector, pa cual Sr. Marlon Pieter, City Inspector ta elabora esaki.

Ta haya e bendedonan di klapchi como tambe e pueblo di Aruba cu ta cumpra de bes en cuando ta laga hopi di desea. Si e mester bisa cu e aña aki, e comision cu a parti flyer pa e fin di aña aki, conhuntamente cu Cuerpo Policial y demas instancianan pa controla e luganan aki. E hendenan aki di e comision ta haciendo un bon trabao. Bureau City Inspector a bishita varios di e luganan aki, y e bendedonan ta cla para pa mustra nan vergunning mustra. Dus automaticamente e cosnan aki ta pasa, cu e hendeann ta asina educa cu nan sa caba kico pa mustra y con pa comporta nan mes.

Pero toch leu a leu ta haya cierto hendenan cu ta challenge City Inspector. Pero ora cu polis y demas autoridanan pasa, City Inspector tambe ta pasa, pa check un di dos y di tres biaha pa wak si tur cos ta na ordo.

Mas aleu, Sr. Pieters a bisa cu pa fin di aña, nan tin e (mal) custumber, cu ta bay canta di lama bay sinta, den grupo y bebe. Nan ta pasa un atardi dushi, cu famia of amigonan. Pero tin cierto luganan caminda mayoria di e gruponan aki ta hisa benta, bebe bay off y ta laga tur e sushedad canta di beach, pa otro hende bin piki e sushinan aki. Segun City Inspector, Sr. Pieters, no ta mucho trabao pa piki bo sushi ora bo bay.

Corda bon, bo a yega haya e luga limpi y bay lag’e limpi bek. Tene Aruba limpi, segun Sr. Marlon Pieters, City Inspector.