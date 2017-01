File importante cu declaracion den caso Maximus a perde

Willemstad Curacao — A trata di tur manera pa skonde e informashon pero tòg esaki a logra di yega na media unda e dianan aki buskando mané hende loko pa un dosier esta un fail sumamente importante pa asina por trese un aklarashon den e kaso Maximus esta e hendenan ku a paga pa laga likidá Wiels.

E dianan aki Fiskal Gert Rip ta man na kabes despues di a haña e informashon ku e fail di deklarashon i tambe informashon konfidensial ta pèrdí i no por hañ’é niun kaminda. Ta trata aki di un fail basta diki ku tin tur indikashon di esnan ku a paga i duna sèn i tambe pone preshon pa bai mata defuntu Helmin Wiels. A b in resultá ku e fail aki a ser bon warda pa e grupo di Ulandes Oropeo kual na niun momento segun nan no tabata konfia e yunan di Kòrsou ku tabata forma parti di e tim di investigashon.

Cortesia Vigilante Curacao

Tabatin e pensamentu na e promé instante ku yunan di Kòrsou no ta di konfia i asta nan por ser kumpra pa esnan ku tabata wòrdu investigá. Awor a bin resultá ku ta nèt den e seno mes di e Ulandes Oropeonan ku tabata hasi tur investigashon e fail di mas importante a bin disparsé. Por a komprondé ku tabata hasi mayoria investigashon via di un software sofistiká pa despues ta delete tur kos pa evitá ku otronan hende por haña e informashon bai bende esakinan ku esnan ku tabata wòrdu investigá.

Na final a traha e relato esta e fail pa esaki wòrdu presentá na Fiskal di Ministerio Públiko kual den e kaso aki ta Fiskal Gert Rip pero a bin ku e notisia ku henter e fail a pèrdè esta ku no por haña niun deklarashon, informashon ni e investigashon hasi mas. Mesora tur esnan ku ta den RST mes a bin haña e kos poko straño ya ku ta un grupo basta selektá tabata dirigí e investigashon i tambe e informashon ku ser haña den e kaso di Maximus. Tin asta e pensamentu ku despues ku esnan ku tabata wòrdu investigá a bin haña sa ken ta esnan ku ta hasi investigashon kontra di nan a ofresé nan un suma sustansial di plaka pa daña e investigashon kual nan no a duda pa tuma e plaka i a laga tur kos bai pèrdí.

Ta bolbe añadí ku aki no ta trata di niun yu di Kòrsou manera nan tabata spekulá ku lo bai bende informashon pero ta trata di e Ulandes Oropeo nan mes. Tin un investigashon andando pa saka afó ta kon bin e fail di mas importante di e último investigashon hasi aki na Kòrsou por a pèrdè straño asina. Sigur aki Ministerio Públiko tin basta kos pa bai deklará pero por premirá ku un biaha mas ta bisa ku no ta bèrdat pero aki un par di dia e bèrdat lo bin sali un biaha mas ta kla. Tempu ta mihó maestro no duda nunka den bo Vigilante ku e informashon aki kual lo pone departamentu di RST ariba abou awe.