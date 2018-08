FHMD ta cancela nan evento “My Heart is in Havana”

Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad ta sinti’e cu e obligacion di cancela nan fundraising event programa pa dia 19 di Augustus “ My Heart is in Havana”. Motibonan di esaki ta pa motibo di luto. No por bay celebra, mientras cu e violencia contra e ser femenino ta birando manera algo di tur dia.

Manera cu pueblo di Aruba ya caba ta na altura, un biaha mas nos comunidad a wordo sacudi un biaha mas pa e morto di un hende muhe, door di violencia domestico. Pa es motibo aki tambe, e sentimento di solidaridad ta pone cu ta cancela e evento aki.

Tur esunnan cu a contribui caba, door di cumpra nan entrada pa e fiesta aki, por tuma contacto cu e fundacion na telefon 5835400 pa asina regla esaki, pa nan por ricibi nan placa bek. Y na esunnan cu kier laga esaki como un donacion, tambe Fundacion Hende Muhe den Dificultad ta yama un danki, un danki di curason pa nan contribucion. #CuantoMas #KibraSilencio#BreakingTheSilence #StopViolenciaDomestico

Danki tambe ns Marriott Hotel y Casino, N’Fuzion, Robert Jeandor y su Solo Banda Show pa nan comprension y e sosten ricibi. Un biaha mas, danki pa e comprension..

