FGCA: Tin cu cumpli cu condicion pa logra prestamo barata

Siman pasa e vakminister di finansas (VakMinFin) a expresa su decepcion pa motibo cu Hulanda a nenga di yuda Aruba haya prestamo nobo cu un interes abou di 1,5-1,8%. Esakinan lo reemplasa e prestamonan caro cu un interes promedio di 5%. Asina Aruba lo por baha drasticamente e interes enorme di Afl. 215 miyon pa aña (o sea Afl. 600.000,- pa dia!) cu e ta paga actualmente. Lo uza e placa cu lo scapa di paga na interes, pa paga mita (!) di e debenan astronomico dentro di 2-3 decada (!). Al cambio, si mester paga mitar di e debenan unicamente pa medio di surplus presupuestario, e lo tuma mas di un siglo.

E VakMinFin ta haci como si fuera Hulanda ta e malhechor teribel cu ta laga di yuda e pober isla chikito di Aruba. Asina e ta hunga mesun wega cu e Gobierno actual di AVP. Esaki ya caba pa varios aña ta engaña pueblo di Aruba cu e mesun storia y semper ta punta su dede di acusacion riba Big Brother Hulanda. Pasobra… kico ta e caso? Tin palabracion cla entre Hulanda y Aruba cu en berdad Hulanda lo yuda Aruba pa logra ‘prestamo barata’, pero BOU DI CONDICION cu Aruba cumpli cu DOS exigencia importante.

E prome exigencia ta trata di baha e fayo presupuestal gradualmente te cu por logra por fin un surplus presupuestal. Hulanda mes no a impone nada pero a acepta y a acorda locual Aruba mes a propone locual e ta mira realisabel. Te awo Aruba por a cumpli cu e palabracion aki, pa un gran parti danki na e triki di comptabilidad (e ‘regalo’ di SVB di Afl. 64 miyon) y varios suerte incidental grandi.

Pero Aruba no a cumpli na ningun manera na e di dos condicion. Ta trata aki na realisacion di ‘finansas publico duradero’. P’ esaki entre otro e reduccion di e gastonan di personal (y pues di e cantidad di personal) ta esencial. Apesar di e compromiso cu lo baha e gasto aki cu 5% pa aña, esaki no a logra di ningun manera. Al contrario! Cu un excepcion insignificativo e gastonan di personal a sigui subi.

Si no ta cumpli concretamente cu e ultimo compromiso aki, ayudo financiero den forma di prestamo barata no tin ningun sentido. Al contrario: por sigui postpone e necesidad pa tuma e medidanan necesario. Asina tur e ayudo extra lo keda absorba pa e aumento continuo di e gastonan di personal, entre otro pa motibo di e aumento anual di premie cu Afl. 300,- desde 2017 te cu 2025. Esaki so al fin y al cabo lo aumenta e gastonan di personal cu Afl. 60 miyon pa aña. Tanten cu Gobierno no corta drasticamente den e tipo di gasto aki, ningun ayudo lo por percura pa un efecto duradero. Pesey tambe e actitud di Hulanda ta dirigi na convence politico Arubiano cu no lo tolera mas continuacion di e tradicion di patronahe politico. Pa e comunidad di Aruba esaki ta nifica un paro bonbini di e crecemento ilimita di gasto di personal di Gobierno.

E recomendacionnan durante decada di nos propio Conseho Consultativo, Conseho Socio-economico, Controlaria General, ademas di Banco Central y IMF pa reduci e cantidad di personal semper a dal riba excusa di parti di politico cu esaki lo conduci na problema social. Pero…si e politiconan aki na aña 2006 lo a sigui e conseho di e comision cu e mes a instala, esta National Commission on Public Finance (NCPF) pa soluciona e di tantisimo situacion financiero problematico, pa hopi aña caba no lo tin ningun problema mas. Pasobra NCPF a recomenda pa limita e nombracion di personal ilimita di parti di e Gobierno na un percentahe abou. Hasta no lo tin e necesidad di kita ningun hende. Dentro di 3 aña esaki lo hiba na un surplus riba presupuesto di Afl. 25 miyon. Pero ni sikiera e perspectiva bunita aki tabatin efecto. Despues di 3 aña cu e mesun maneho tradicional di personal, e Gobierno (di MEP) a cera buki cu un fayo presupuestal di Afl. 150 miyon.

E mesun maneho di personal durante e siguiente 8 añanan y mantencion di areglo di salario y di pensioen anticua, puramente pa motibo electoral, tabata un escogencia conciente di politica mes. E efecto tabata cu e gastonan di personal a sigui crece sin control. Consecuentemente henter Aruba mester sinta riba blar grandi durante decada. Si Hulanda lo colabora bou di e mesun circumstancianan aki pa Aruba haya prestamo barata, esaki lo contribui na crecemento di blaar doloroso cu lo tuma mas tempo pa cura.