Fetus di seis luna haya den baño di avion

NEW YORK, Merca – Personal di limpiesa diamars a haya e ‘cadaver’di un baby den baño di un avion Mericano. E avion di American Airlines a yega La Guardia dialuna for di Charlotte.

Un di e personanan di limpiesa a ripara cu tabata tin hopi papel di wc den e potchi wc. Ora cu el a bay kita esaki el a descubri e pia di e fetus.

Autoridadnan a confirma cu ta trata di un fetus, y e compania di aviacion hunto cu polis ta investigando e caso. Segun informacionnan compila den medionan di comunicacion Mericano, ta trata di un fetus di seis luna bieu.

LaGuardia Airport a avisa via Twitter cu pasaheronan pasando via salida B por experencia algun retraso pa motibo di un “avion for di servicio”, cual ta e codigo pa actividad policial a rondona e avion. E actividad a causa algun retraso pa otro vuelonan.

Fuente: CBS News

Comments

comments