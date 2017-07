Festival Sueco ta para despues di violacion

SUECIA – Un di e festivalnan di musica na Suecia a para su edicion pa 2018 despues cu siman pasa a tuma luga por lo menos un violacion y 11caso di asalto.

E festival di cuater dia, Bråvalla, ta lamenta e incidentenan aki grandemente y a dicidi pa cancela e proximo edicion. “Esaki absolutamente no ta bon,” e organisaciona skirbi den declaracion riba su website. “Nos no ta acepta esaki den nos festival.”

Un berguensa

Aña pasa durante di e festival a tuma luga cinco violacion y 12 caso di violacion. E banda Britanico Mumford and Sons a dicidi di no presenta mas na Bråvella te ora cu tuma medida pa evita futuro violacionnan sexual.

“Nos a haci tur lo posibel e aña aki pa evita esaki y e sigura siguridad di nos bishitantenan na prome luga,” e organisacion a skirbi. “Pero tin algun homber, pasobra ta bay pa homber, cu aparentemente no por controla nan mes. Ta un berguensa.”

“Esaki mester stop”

Prome minister Sueco, Stefan Löfven a bisa durante un conferencia di prensa, cu e ta den shock cu ta trata di bishitantenan femenino di e festival. Esaki ta inprecedente,” el a bisa. “E mester stop.

Lövfen a boga durante e conferencia di prensa pa supervision mas severo di polis y di camara riba festivalnan y a priminti cu e sospechosonan pronto lo aparece dilanti corte.

Artistanan grandi

E festival den e ciudad di Norrköping a tuma luga di dia 28 di Juni te cu dia 1 di Juli y tabata tin un total di 45 mil bishitante. Artistanan grandi Ellie Goulding, Martin Garrix y Linkin Park tabata riba e programa. E organisacion no a bisa si e festival aki lo bay wordo teni bek den futuro.

Fuente: www.rtl.nl