Festival di Buki pa mucha lo ta na November

Biblioteca Nacional Aruba ta preparando pa trece otro Festival di buki pa mucha. Esaki ta bira e di 25 edicion di Festival di buki pa Mucha. Den siman di dia 6 pa dia 10 di November un grupo di autor di buki pa mucha, ilustrador y contadornan di storia ta bishita mas o menos sesenta scol, primario, basico y special, riba nos isla. Nan ta bishita scol pa conta storia, papia tocante buki cu mucha y pa stimula mucha pa lesa. E edicion aki tin como lema ‘Wanta… sigui lesa, no spanta!’ y e ta bay ta un siman cu buki di monster y spirito y otro storianan yen di suspenso. Logo di e festival ta di ilustrador Mariëlle van Beek. E ta priminti di bira un siman yen di actividad pa mucha. Muchanan cu no ta haya presentacion na scol por bishita biblioteca despues di merdia, tanto na Playa como na San Nicolas. E apertura ta diabierna 3 di November patras di edificio di biblioteca den George Madurostraat. Biblioteca ta spera Sjoerd Kuyper (autor di e regalo di siman di buki), Jeroen Hoogerwerf, Paul van Loon cu Manisha van Loon, Curt Fortin cu Nick van Leent for di Hulanda. For di Corsou; Roland Colastica, Alvin Inecia (Tio Ali) y Crisen Schorea. Di Boneiro ta spera Gabriel Mercera (Tio Gabi) y Kathleen Thielman. Loeki Morales ta bini for di St. Maarten y Hilli Arduin ta un autora di buki pa mucha di Surinam.

E grupo local cu ta contribui na e festival tan gusta ta consisti di Stan Kuiperi (illustrador di e buki di siman 2017), Gino Vrolijk, Liliana Braamskamp-Erasmus, Vanessa Paulina, Sergio Tjie-A-Loi, Emerita Emerencia, Irmgard Frans, Richard Dabian, Lientje Maduro y Lily Henriquez.