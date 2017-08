Feria Social ta crea e conexion entre hoben, NGO y compania

Feria Social ta un programa di participacion y liderazgo hubenil, cual proyecto ta wordo coordina door di CEDE Aruba. E ta crea conexion valioso entre hoben, NGO y compania. Pa FERIA SOCIAL 2017 Centronan di Bario, YMCA y Teresita Center a entrega un proyecto cu lo wordo ehecuta door di hobennan boluntario y sosteni door di sector priva. FERIA SOCIAL 2017 ta tuma luga den vakantie grandi. Ya caba tin mas cu 80 hoben entusiasma cu a cuminsa ehecuta algun proyecto.

Fuera di haci trabou boluntario, e hobennan cu ta forma parti di FERIA SOCIAL ta ricibi diferente training cu tin di haber cu liderazgo y maneho di proyecto. E trainingnan aki ta wordo duna door di diferente experto. Asina aki e hobennan ta haya tur conocemento necesario pa completa e proyectonan y sigur por incorpora esakinan den nan bida diario.

Algun siman pasa boluntarionan di FERIA SOCIAL a participa na e exitoso “Summer Courses” organisa pa Parlamento Hubenil Aruba. Durante e di shete edicion di “Summer Courses”, boluntarionan di FERIA SOCIAL a siña hopi, por ehempel: conoce nan mes, con pa logra nan soñonan, con pa papia den publico, con pa maneha proyecto y tempo, habilidadnan di comunicacion, team-building y tambe con pa motiva nan mes y otro pa por logra hopi. E trainingnan aki a wordo facilita door di Heart Centered Leadership Foundation, Parlamento Hubenil, Sra. Sandra Brown, Sr. Dave Martinus, Sr. Luciano Milliard, Sr. Rycond Santos do Nacimento, Sr. Hendrick Croes, Sr. Betto Maduro, Sra. Esther Gomes, Sra. Jenny Ras, Sr. Juan David de Marchena, Sr. Gregory Milliard, Sra. Julissa Margarita y Sra. Jurney Tromp, persona y organisacionnan cu sigur a contribui positivamente na desaroyo di nos hobennan.

Pa mas informacion tocante FERIA SOCIAL 2017 y tocante tur proyecto por bishita e website di FERIA SOCIAL www.feriasocialaruba.org of por sigui nos ariba Facebook. Tambe por tuma contacto cu nos via [email protected] of yama na oficina di CEDE Aruba na 582-7666.