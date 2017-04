Feminicidio na Argentina no conoce tregua

BUENOS AIRES, Argentina- E restonan mortal di Araceli Fulles, un hoben di 22 aña cu tabata desparci for di comienso di luna. Su curpa a wordo haya diahuebs anochi, danki na un ekipo di cachonan rastraedo di polis, pero tabata apenas diabierna cu famianan por a bay e cas funerario pa reconoce su restonan mortal.

Tabata varios oranan di angustia desde diahuebs cu e curpa a wordo haya. Pero despues di 26 dia di buskeda, diabierna e famia di Araceli Fulles, e hoben cu su paradero no tabata conoci, a wordo confronta cu e noticia tristo aki.

E cachonan rastreado y un ekipo di polis di e provincia di Buenos Aires a haya su curpa. E tabata tapa cu un sorto di yeso y bou di un plachi di cement di 35 cm den un vivienda no mucho leu di su cas.

Ultimo biaha cu e hoben aki a wordo mira tabata dia 1 di April. Segun su famia a conta, e siguiente dia, el a manda su mama un Whatsapp. Pero niun a hende no a wak’e mas.

Mientras dianan tabata bay pasando, e hoben no tabata aparece y door di falta di noticia tocante su paradero, e famia a realisa varios marcha den e zona unda cu e ta biba. Ni e recompensa di 30 mil dollar ofreci door di e Ministerio di Seguridad di e provincia di Buenos Aires, su pertenencianan haya algun caya leu for di su cas y ni e alerta geel emiti pa Interpol no tabata suficienta pa a hay’e cu bida.

Segun investigadona, e hoben lo tabata tin entre 28 pa 30 dia morto, loke ta cuadra cu e tempo cu e tin desapareci.

E principal sospechoso, un homber di 29 aña, identifica como Diego Baradacco, cu te ainda ta profugo y e tabata habitante di e cas unda cu e curpa di Araceli a wordo haya.

For di un principio e famia a critica e lentitud di e investigacion y na momento cu e desenlace a bira conoci, nan a bolbe bisa mesun cos.

E caso di Araceli Fulles un biaha mas ta aumento e estadisticanan tristo di feminicidio na Argentina. Segun organisacionnan no gubernamental, na Argentina, un hende muhe ta wordo asesina cada 30 ora.

Fuente: CNN