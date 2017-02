Federacionnan deportivo cla pa manda nan nominadonan

Pa 14 aña consecutivo un comision consistiendo di representantenan di e organonan deportivo manera Aruba Sport Unie, IBISA, Ministerio di Deporte hunto cu e reportero y/of redactornan deportivo di prensa, radio y television, den un forma organisa y imparcial ta studia y repasa e curiculo di tur e nominadonan, pa na final scoge e deportista di aña y reconoce e figura deportivo pa su prestacion.

Durante di un anochi di gala lo haci entrega di e maximo galardon na e atleta cu a destaca den e aña deportivo 2016. E evento di galardon, Premio Excelencia den Deporte ta e unico evento cu ta reconoce e trabou duro hiba pa nos miho deportista y dirigentenan den tur edad durante e anja deportivo tras di lomba. For di inicio di e premiacion na aña 2003, atletanan den diferente ramo di deporte a gana e premio maximo y bira Aruba su deportista di aña. Mas cu claro esaki no a bay sin su esfuerso y sacrificio di tanto e atleta y su federacion cu e ta representa. Di e atletanan cu a yega di wordo premia den pasado algun di nan ainda ta activo na Aruba mes, mientras otronan a dicidi di bay biba den exterior y continua cu nan estudio y sigui practica nan deporte preferi. Ta bon pa bisa cu cada anja e federacionnan deportivo ta reacciona den forma positivo, mientras un gran parti for di tempran ta cuminsa traha riba nan nominadonan. Mas cu claro por miho y ta spera cu e anja ki lo haya reaccion di e mayoria federacionnan deportivo afilia.

E comision organisador ta spera cu tur federacion lo haci nan maximo esfuerso pa manda nan nominadonan pa asina e deportistanan di cada ramo di deporte no keda perhudica. E fecha y dia di e gran evento lo ta 24 di Maart benidero. Ta spera cu tur federacion lo entrega e informacion di su nominado na tempo esaki mas tarda diaranson 1 di Maart pa asina na e anochi di gala e deportistanan por sinti nan mes honra di a wordo reconoci pa tur e sacrificio y esfuersonan haci den e temporada deportivo 2016 cu e la destaca den dje.