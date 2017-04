Federacion di Gimnasia a haya su propio facilidad awo cu apertura di gym nobo

Diasabra mainta tabata tin e apertura di un gym nobo na Piedra Plat Entertainment Center, unda cu e federacion di gimnasia lo haci uzo di esaki. Minister di Salud Publico, Cuido di nos Grandinan y Deporte, dr. Carlos Alex Schwengle arealisa e apertura oficial di e Centro di gimnasia aki situa na Piedra Plat.

Minister Schwengle a keda complaci di mira cuanto mucha nan tin cu ta eherce e dporte aki. Avanse tin mas cu 100 mucha y di tur edad. Avanse tin muchanan di 2 aña te cu riba 20 aña di edad. Minister Schwengle ta asombra y impresiona di e talentonan cu tin. “Mayoria ta bon, pero bo ta mira algun talento y mi ta kere un poco inversion kisas den futuro nos lo por tin un par di talento internacional”, Minister Schwengle a remarca.

Minister ta kere cu ta importante pa tin un balans den deporte mester tin un bon breedte sport. Aki e ta referi na e deporte organisa cu su base mester ta bon, pasobra despues di e base ta haya e talentonan. Pero e otro banda di medaya ta cu mester inverti den top sport, pasobra top sport tambe tin un “zuig kracht”. Cu esaki e kier men cu topsport ta crea e idealnan pa e muchanan chikito. E deportista mas chikito cu tambe ta mira cu nan lo kier yega asina leu, nan tambe lo kier hunga baseball mes bon cu Xander Bogaerts por ehempel. “Bo mester tin e top ey pa haci e deporte localmente atractivo. Pasobra bo tin e top internacional, pero si bo tin bo mesun top y e no mester ta un grupo grandi, e ta haci’e mas atractivo pa hubentud tambe tin e ambicion pa purba yega asina leu”, asina Minister Schwengle a enfatisa.

E no ta facil, pasobra nos a combersa cu e personanan cu ta guia e federacion di gimnasia. Nan tin algun necesidad y Ministerio di Deporte lo bay sinta combersa cu e federacion den e luna aki pa mira unda por yuda e deporte di gimnasia mas hopi. “Mi a bisa nan e ta bay stap pa stap, pasobra e ta rekeri un plan strategico di e federacion pa bisa mi con nan kier bay logra pe deporte crece aki 5 aña. No den e top pero por lo menos den e base y claro si por den e top. Esaki nos lo mester haci conhuntamente cu ASU y COA y cu Comision Subsidio. Minister sa cu mester mas fondo y poco, poco ta crea mas. Mester uza e fondo na un manera responsabel, unda cu no solamente e federacion mester responsabilisa su mes pe placa pero tambe mara su mes cu un compromiso kico e ta bay logra e 5 aña cu ta bay bin.

Ta berdad cu nos a prepara un plan strategico hunto cu e veld. Nos mester hankr’e ainda y esey nos ta yama “Sport Visie Document” esaki lo ta e guia pa maneho pa e 10 aña cu ta bay bin. Lo bay tin un conferencia di deporte den luna di Mei, unda cu nos kier papia over i e vision aki y nos kier yega na un consenso cu e veld cu esey ta e cosnan cu nos kier bay logra pa e proximo 10 añanan., Minister a remarca. E no lo bay ta facil den sentido cu Gobierno tin e responsabilidad pa crea e facilidadnan necesario y mantene nan. Tambe crea fondonan necesario pa no cumpli so cu e facilidadnan, pero tambe pa yuda den e maneho di deporte mes. “Unda cu mi tin cu bisa ta cu mester haci’e hunto. No ta Gobierno so, pasobra Gobierno tin su parti, federacionnan ta bay tin nan parti y e partnernan tambe.” Aki na Aruba tin tur ingrediente pa crea deportistanan di calidad. Tambe tin tur ingrediente pa crea espacio pa tur mucha haci deporte. “Aworaki ta cuestion di mara hunto, los di bo color, los di bo preferencia, pero kies pa un meta pa e bira nos meta pa nos traha hunto y logra tur cos cu mester logra. Mi ta kere esaki nos debe e muchanan. Nos muchanan ta nos futuro y ta nos futuro lidernan”, asina Minister Schwengle a termina.