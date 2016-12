Fecha y orario nobo pa e Musical Journey to Inner Peace Show

E show di e Hornada Musical pa Paz Interior a wordo reprograma pa dia 22 di December, esta diahuebs na International School of Aruba pa 7’or y mey di anochi.

Si bo a cumpra ticket pa e show di dia 5 di December pa Cas di Cultura y bo no por a alcansa of si bo tin ticket pa e show di dia 10 di December cu a wordo alcansa, bo por bin mira e show.

Ticketnan pa e show na Internacional School of Aruba riba dia 22 di December, ta disponibel na Valero Boulevard.

Si bo tin cualkier pregunta por whatsapp riba number 5935628.