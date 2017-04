Fecha limite di werkgroep forma pa Minister ta yegando

Eduard Maduro, presidente di sindicato di Aduana ta splica riba e reunion teni cu nan miembronan. Segun Sr. Maduro e tabata un reunion extraordinario, ya cu e fecha cu a acorda cu Minister na December ultimo, ta acercando y a yega e momento unda cu mester presenta e miembronan e trabaona cu a wordo haci den e werkgroep.

For di 2 siman pasa algun cos a cuminsa cana fastioso, unda cu nan a wak cu cierto documentonan ta wordo treci den e werkgroep cual no a yega na un consenso den e werkgroep ta wordo reparti bou di e miembroann. Tin varios cos cu no ta canando bon, unda cu a dicidi di yama un reunion pa presenta na miembronan un stuk cu a laga traha unda cu a pensa e direccion cu kier bay cu e protocol firma cu minister na December. Cosnan cu a no a keda acorda door di directiva di SADA ta wordo reparti.

Disgusto den loke ta trata con e manera di Douane ta bayendo tey, pero di parti ta locual ta wordo eherce, nan a splica e miembronan extensamente kico ta e documento cu nan a traha den e direccion kico nan deseo ta pa e cuerpo y tumando nota cu diferente factornan di otro cuerponan cu nan ta uza y e miembroan a keda satisfecho cu e presentación. A bin varios pregunta y ponencianan cu nan a sa di splica den detayes nan punto di bista y esaki ta unda cu e miembronan a bin na votacion tambe, e nota cu nan a laga traha y esaki tambe a wordo acepta unanimamente. E miembronan a keda satisfecho cu e splicacion y e trabaonnan den e werkgroep.

Cuater aña ta pasando y nada no ta pasando pa e departamento, a cambia nomber, director nobo a bin y a sali for di Belasting. Ta na Januari 2017 e trabaonan mes a cuminsa, manera ya a splica. E trabaonan ta rekeri hopi pero hopi input di e bestuur y nant a reuni 2 bes oa siman cu e werkgroep y tambe den bestuur mes. Tabata dianan hopi extensivo di trabao, oranan liber di cada miembro cu mester duna input y aki ta caminda cu por bisa cu ta hopi trabao y den paar di luna mester a haci trabao di dos aña. Esey ta e motibo cu ta trahando ariba un tempo hopi halto pa por make it pa asina cumpli cu e miembronan tambe.