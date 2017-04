Fecha 20 di April ra recorda comienso di lucha pa legalisa cannabis

E fecha 20 di April ta un fecha importante paso esaki ta e fecha cu a cuminsa legalisa canabies, segun lider di RED Sr. Ricardo Croes.

Mundialmente, no solamente esey ta e fecha, pero tambe 4 aña pasa, segun Sr. Croes, el a bay politica y el a haya 400 voto cu e tema aki. E por ta dos cos, segun Sr. Croes, of e ta un señal of e ta un coincidencia. Segun Sr. Croes, e no ta kere den coincidencia. Nunca na Aruba, niun politico a bay campaña cu e tema aki, y haya 420 voto cu ta e simbolo internacional di cannabis.

Tambe, Sr. Ricardo Croes a presenta un buki, manera e preguntanan haci na su persona durante e prome rueda di prensa, cu si alcohol por ta safe. Cannabis ta safe y ta pidi pa tur hende educa nan mes, y no laga niun hende wordo manipula, cu cannabis ta e problema di e hubentud, problema social y tampoco e ta causante di e problemanan aki. Alcohol y cigaria ta e promenan cu AZV ta menciona den su rapport di 2012.

Esey ta solamente un parti pa adresa e fecha unda cu internacionalmente ta wordo recorda cu cannabis ta wordo celebra na tur su 420 votadonan, segun Sr. Croes, cu a sostene su persona 4 aña pasa. E ta manda un palabra di gratitud. Lider di partido RED ta sinti of e ta premira, cu e biaha aki, nan ta hopi mas. E biaha aki e ta inclui nan contricantenan politico. MEP, AVP, POR e prome debate politico cu a tuma luga na EPI a contesta positivo ariba legalisacion di cannabis medicinal. Nan no kier papia di recreacional. Ta di compronde, Sr. Croes, nan a yega laat. Pero 4 aña despues nan ta admiti cu RED tin razon, pa solamente pa cannabis medicinal.

No mester warda su contricantenan yega laat, pa nan haya nan derechonan. Partido RED ta un partido visionario, progresista, cu ta premira. Corda “Regeren is vooruitzien”. Pa goberna bo mester por wak un tiki den futuro, pa tuma na cuenta tur e cambionan cu ta tuma luga na nivel mundial.

Idealmente e no ta diferente na Aruba, pero realmente e ta hopi diferente na Aruba. Practicamente, na Aruba nos ta cana atras den tur cos, segun Sr. Ricardo Croes, lider di partido RED.