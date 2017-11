FAVI ta cla pa su ‘Dinner in the Dark’

Un biaha mas FAVI lo ser yuda pa logra haci su ‘Dinner in the Dark’ pa asina haya fondo pa yuda e fundacion cu su proyectonan pa cual aki e directora, Sra. Cetty Baarh-Bijlhoudt ta splica mas di e evento exitoso aki.

FAVI un biaha mas ta contento di por ta presenta na Azia Restaurant, caminda cu Gianni’s Group lo host e evento di ‘Dinner in the Dark’. Esaki ta un evento cu, FAVI ta contento cu a lanta aña pasa, unda cu Gianni’s Group tabata e sponsor principal di a dicidi di host e evento pa FAVI. Mirando e resultado excelente di aña pasa, nan a dicidi pa e di dos aña atrobe, pa host e evento di ‘Dinner in the Dark’ pa FAVI.

FAVI ta sumamento contento, mirando e exito di e evento aña pasa, unda cu e tabata un sold out event y nan mester menciona cu nan ta bayendo pa sold out un biaha mas. Tur e ticketnan na FAVI a caba y Gianni’s Group Azia tin algun. Sra. Baarh ta sigur cu e evento lo ta uno full bendi.

Loke ta hopi importante pa comunidad sa, ta cu e evento no solamente ta un evento ta bay recauda fondo pa FAVI, cual tambe ta hopi importante. Pero mester menciona cu e ta un evento tambe cu ta bay trece conscientisacion na e guest cu ta bin e anochi aki.

E ta bay ta un evento cu, naturalmente manera ta conoci cu Gianni’s tin un cuminda excelente, di AZIA Restaurant y e aña aki, cu e toke special cu un chef cu ta bini internacional pa cushina e cuminda excelente e anochi aki, cu ta un five course menu, compara cu un three course dinner di aña pasa.

Esey ta pone tambe cu e guest cu ta bay e anochi aki, ta bay tin un experiencia culinario excelente y esey pa FAVI ta hopi important, y sigur pa AZIA. Nan sigur ta contento cu e evento aki y fondonan cu ta wordo recauda ta bay na e guia y servicio na e cliente. FAVI tin hopi aparatura y medionan cu ta hopi importante pa e guia di nos muchanan, en particular, pero tambe e parti di e hoben y e adulto, segun Sra. Baarh.

Esaki Gianni’s Group ta yuda FAVI di berdad pa adkiri materialnan hopi hopi importante, pa nan por duna e servicio aki, segun Sra. Cetty Baarh – Bijlhoudt, directora di FAVI.