FAVI a start sali cu su accion di donacion te cu December

FAVI cu Ta e Fundacion pa Esnan Visualmente Incapacita a tene un conferencia di prensa. Durante e conferencia aki Setty Baarh kende ta e directora a hiba palabra. Aki el a splica y comenta riba e actividad cu ta pasa un biaha pa aña cu ta accion di donacion. Baarh a splica cu nan ta contento pasobra un biaha pa aña, nan ta haci apertura di nan accion di donacion. Accion di donacion na FAVI a cuminsa ya caba 43 aña pasa, na unda cu un grupo hopi entusiasma di boluntario, a mira e necesidad pa colecta pa FAVI, pa por sigui brinda su servicionan. Asina eynan nan a profesionalisa henter e accion di donacion, na unda cu tin un comision cu ta yuda FAVI pa prepara e trabaonan. E meta di e accion di donacion aki ta pa FAVI por recauda fondonan financiero pa asina aki e servicionan por sigui wordo brinda na cada un di e personanan cu tin un of otro limitacion di bista. Pero tambe e fondonan aki ta yuda FAVI cubri e diferente actividadnan. Actividadnan unda cu clientenan ta bin haci obranan di man. Asina tin diferente actividad, training, guia, cu ta asina necesario pa e persona cu tin limitacion di bista. FAVI ta hopi contento cu e accion aki ta bay cuminsa y un di e meta grandinan cu ta pone nan dilanti ta cu nan kier yega un suma grandi di 80 mil florin. Esey ta e meta pa e aña aki. Ta pidi comunidad naturalmente pa aporta un biaha mas na nan accion di donacion.

Sarah Morgan ta voluntario na FAVI. El a splica cu nan ta contento cu nan por a start sali atrobe den luna di Augustus te cu December pa e accion di donacion. Nan tin donateurs caba pero esnan cu por sigui yuda y duna, ta mas cu bon bini segun Sarah Morgan. Cuanto por duna, no ta importante. E ta pa duna. Pasobra bo ta duna pa un bon causa y FAVI lo pon’e traha manera mester ta. Loke nan tin mester ta pa sostene e programa diario cu FAVI tin. Tin tin FAVI tour, nan tin gym. Tambe nan tin mantencion di e edificio. Tambe mantencion di e busnan cu FAVI ta uza pa busca e clientenan. Esey ta e donateursactie cu nan tin tur aña. Nan a start sali caba. Esnan cu no ta donateur ainda, cu no tin un colectant, of cu no ta stort na banco, ta bon bini pa bira un donateur di FAVI.

Alexandra Geerman ta cliente di FAVI. E cliente di FAVI ta un hende cu tin problema cu bista of full ciego. E mes desde chikito el a bira ciego segun Alexandra Geerman. Cu 24 aña Geerman a bira ciego y ainda e ta sigui na scolE tambe a splica un tiki riba e accion di donacion. E ta conta un tiki con nan ta sinti ora cuminsa perde bista y FAVI ta cay aden.

FAVI ta importante pa e cliente pa motibo cu e momento cu e clientenan ta pasa den e periodo di perde bista of birando ciego, ta sinti hopi biaha nan so. Nan no tin hende cu lo compronde nan. E parti eynan, FAVI ta cay aden cu nan por tin comunicacion cu hende cu tin e mesun problema cu nan.

E actividadnan di FAVI tambe ta hopi importante, pa motibo cu eynan nan ta topa cu otro cliente cu tin e mesun problema. Nan ta haci obra di man, tin gym, tin training di computer y tin guia. Hopi importante ta cu FAVI ta guia e clientenan pa nan por progresa den nan bida cu, apesar cu nan tin limitacion. No ta pasobra nan tin limitacion nan por haci nada. FAVI ta yuda nan y pesey nan tin mester di e donacion, pa nan por sigui brinda e servicio aki na nan clientenan.

Geerman ta contento cu e ta parti di FAVI. E ta sinti esaki ta un di dos famia, pasobra tur hende tin e mesun problema, nan ta compronde otro. Tambe ta cu nan por inspira otro y como cliente nan por motiva otro, duna otro un splicacion mas intensivo, pasobra berdad FAVI por duna e guia, FAVI por pone actividad, pero e central ta e cliente.

Pesey Geerman ta haci un invitacion na comunidad, pa haci donacion na FAVI. Loke bo tin pa duna, tur cos ta yuda pa nan por sigui brinda e servicio cu nan ta duna.