“Fate of the Furious” lo bay tin su mayor apertura di cine mundial

LOS ANGELES, California – “The Fate of the Furious” a crusa e meta diadmongo, como e mayor apertura mundial di historia di e pelicula.

E di ocho pelicula di e popular frankicia “Fast and Furious” a alcansa un apertura di taquilla di 532.5 miyon di dollar rond mundo e fin di siman aki, segun Universal Pictures.

E total aki ta supera e record mundial di “Star Wars: The Force Awakens” di Disney (DIS), cu a haci 529 miyon di dollar rond mundo den su prome fin di siman di apertura na 2015.

Tin un advertencia: “Force Awakens” no tabata tin e beneficio di habri den e di dos mercado di cine mas grandi di mundo, China, cu te un luna despues di su lansamento inicial.

“Fate”, mientras tanto, a inaugura na Noord America y den 63 mercado internacional, entre nan China, Merca y Mexico.

“Fate” tambe a kibra record di taquilla door di bon cu e mayor apertura internacional den historia di e pelicula. E pelicula a genera rond di 432.3 miyon di dollar den exterior, cu a bati e record di 316 miyon di dollar cu “Jurassic World” a haci den exterior na 2015. Den interior, “Fate” a genera un calculacion di 100.2 miyon dolrante e fin di siman.

E cifranan final lo bin dialuna y por fluctua. Pero pa awo, “Fate” tin e record.

E pelicula, cu ta protagonisa Vin Diesel y dirigip a F. Gary Gray, ta e apertura mas taquillero pa un director afroAmericano di tur tempo, segun Universal.

E pelicula tambe a impulsa registronan pasa na China, un mercado creciente di cine. A apodera e apertura mas grandi di e pais di tres dia di tur tempo. E fin di siman record di “Fate of the Furious” ta un bon noticia pa e futuro di e serie di 16 aña. Universal ya a anuncia un di 9 y di 10 entrega pa 2019 y 2021.

“Esaki ta un hazaña asombroso pa un frankicia di un decada y mey cu a lansa como un pelicula di cultura di auto margina sin streya y sin imaginacion di un futuro di frankicia a largo plazo,” Paul Dergarabedian, analista senior di medio di comScore (SCOR).

