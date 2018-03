FARC ta retira for di e campaña presidencial

BOGOTA, Colombia – E candidato di Presidencia di Colombia pa partido FARC, Rodrigo Londoño, conoci como “Timochenko” den su epoca di guerrillero, diahuebs a renuncia na su aspiracion debi na su problemanan di salud, según su partido a anuncia.

E number dos di FARC, Ivan Marquez, a referi su mes na operacion di curason na cual Londoño a wordo someti na dje na Bogota y el a lesa un comunicado unda cu e ta bisa di e situacion y e supuesto falta di garantia politico, a oblig’e di retira for di e careda presidencial.

“Circunstancianan ampliamente conoci pa e opinion publico over di e proceso di recuperacion di nos candidato ‘Timo’, despues di e operacion di diaranson, hunto cu e falta di garatianan politico, a hiba nos na renuncia na nos aspiracion presidencial”, el a manifesta.

Despues di e retiro di Londoño, FARC lo no presenta otro candidato presidencial den e eleccionnan di dia 27 Mei proximo. Esaki apesar cu e ta den e tempo ainda pa busca un reemplasante.

Door di e acuerdo di paz, FARC tin garantisa dos periodo consecutivo cinco senador y cinco representante den parlamento, independientemente di e cantidad di voto cu nan haya diadomingo.

Fuente: http://www.elmundo.es

