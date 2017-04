Fanatico di club di futbol local Argentino ta muri despues di a wordo tira for di tribune

Buenos Aires, ARGENTINA- Imagennan di un fanatico cu ta wordo benta for di un tribune den e stadion Mario Alberto Kempes a dal buelta rond di mundo, mescos cu esun di e curpa tira abao.

E victima di e acto di violencia mas reciente di e futbol Argentino ta Emanuel Balbo, di 22 aña di edad, cu a fayece dialuna despues di e pasa dos dia interna den un hospital di e ciudad di Cordoba, 700 km noordoost di Buenos Aires.

Dialuna atardi, Oscar “Sapo” Gómez, e sospechoso di ta e instigado den e agresion contra di Balbo a entrega su mes. Abogado di Gomez, Monica Picco a bisa cu su cliente ta inocente y cu e no tabata tin nada di haber cu e morto di Balbo.

E crimen a tuma luga diasabra ultimo durante half time di e clasico di e ciudad entre Belgrano y Talleres, partido camidna a admiti solamenta siguidonan di e conhunto local pa evita brotenan di violencia. Pero e no a duna resultado.

Den un secuencia mustra via canalnan di televison y cu a wordo capta door di e fotograaf Facundo Luque por observa un enfrentamento den un sector di e grupo di fanatico di Belgrano. Despues ta wak con un fanatico ta baha e trapinan mientras e ta wordo pusha y golpea. E fanatico ta yega na e parti superior di un di e accesonan na e tribuna y mientras e ta purba di scapa e ta wordo hisa y benta over di e bara. Como ultimo intento e ta purba di wanta na e bara, pero e no ta logra y ta cay.

Polis ta bin hay’e abao na sulea cu un golpi duro na su cabez y e ta wordo traslada pa hospital, den un estado critico.

E fanatico ta fayece dialuna.

