CAMBRIDGE, Reino Uni- E famoso Astrofisico Britanico Stephen Hawking a fayece diaranson den oranan trempan di mainta na su cas na Cambridge na edad di 76b aña. E noticia a wordo confirma pa vocero di famia. E genio di Astrofisica tabata sufri di ALS, un malesa degenerativo desde cu e tabata tin 21 aña. E cientifico a supera tur expectativanan riba su speransa di vida y e tabata un di e mentenan mas reconoci na mundo. Sinta den un rolstoel, desde 2005 e tabata por a comunica su mes door di move un musculo bou di su wowo den cual e tabata acciona su voz synthesiser.

“Nos ta sumanente tristo ya cu nos tata a bay laga nos awe”, tabata declaracionan di e yiunan di profesor Hawking, Lucy, Robert y Tim, den un comunicado publica pa e agencia Britanico Press Association. “E tabata un gran cientifico y un homber extraordinario, cu su trabao y legado keda biba pa hopi aña mas”.

Mester afirma cu Hawking a comberti su mes den e cientifico mas conoci di e planeta, desde di e publicacion na 1988 di ‘History of Times’, e buki cu hiba na fama. Parti di e fama ta debi na su incomparabel talento pa divulgacion cientifico riba tereno di astrofisico, hunto cu su sentido di humor inkebrantabel.

No tin duda cu su impresionante capacidad pa supera e paralisis cu a hiba pa bay den un rolstoel desde su hubentud y cu despues a oblig’e di comunica su mes a trabes di un computer, cual tin di haber cu e hecho cu esaki a trece admiracion pe di tur parti di mundo.

Stephen William Hawking a nace na Oxford dia 8 di januari 1942, un fecha cu tabata parce destina pa un estudio di Universo, exactamente 300 aña despues di e morto di Galileo. Desde hoben e tabata sinti’e atrae pa e mundo di ciencia y pa compronde, den su mesun palabra, “con e ta funciona”. Su vocacion y su briyantez cu semper el a mustra como alumno a habri portanan di e dos universidadnan Britanico mas grnadi: prome tabata fisica na Oxford y despues Cosmologia na Cambridge.

Tabata precisamente durante su prome aña como studiante doctoral na Cambridge, cu su 21 aña recien cumpli, ora cu el a cuminsa sinti su mes progresivamente debil, y incluso, e ta cay abao sin ningun motibo.

Na principio, despues di a wordo someti na tur clase di prueba, dokternan no tabata compronde ainda kico tabata su problema. Pero pronto el a wordo diagnostica cu amyotrophic lateral sclerosis (ALS), un malesa degenerativo cu ta deteriora progresivamente e capacidad motorica di e organismo. Specialistanan a dun’e dos aña di vida.

BLACK HOLES

Sin embargo, a pesar di cu na comienso, manera cu e mes a confesa, e tabata sinti su mes, como un personahe tragico y tabata pasa dianan completo ta skucha Wagner, el a dicidi di bay bek Cambridge y profundisa su mes den su estudio. Un factor crucual den su gananan di biba tabata su noviasgo cu Jane Wilde, e muhe cu a dune animo pa sigui lucha y cu kende el a casa, y ta mama di su tres yiunan. Hawking despues di divorcia di su casa pa e casa cu su verpleegster. Desde e momento ey, su carrera cientifica y academico tabata tin un trayectorio meteorica. Despues di e gradua di Oxford y su masters den Fisica na Cambridge, cu 28 aña Hawking tabata wordo considera un di e astrofisiconan mas briyante di su generacion. Esaki ta danki na su contribucionann na e estudio di e origen di Universo y e e naturaleza exotico di ‘black holes’.

Según Hawking, consolidad den su teoria di The Big Bang, ora di comproba cu Universo por a surgi di manera spontaneo di un “singularidad”, kiermen, di un punto di densidad infinito cu no por a bin di otro universo. Of manera Hawking tabata gusta bisa “puntrando kico a pasa prome cu The Big Bang, ta mescos cu puntra kico tin mas panoord di Noord- Pool”.

