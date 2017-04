Famia turista biniendo nos isla pa di dos biaha a bira victima di ladronicia na Mangel Halto

Ta mustra cu e area di Mangel Halto tin ladronnan cu no tin nadi haci ta scondi manera un djaka sea den matanan of tras di bari di sushi pa asina vigila esnan cu ta bay lama. Pero principalmente esunnan cu ta laga nan pertenencia atras na canto di lama y drenta lama pa gosa y e djakanan aki ta core horta bo pertenencia.

Diabierna atardi un famia turista di mas cu 6 persona cu tin dos biaha ta bin Aruba for di New Yersey ta pasa den un amargo cu nunca nan no lo lubida. Ora cu confiansa a laganan pertenencia na canto y drenta lama di Mangel Halto pa gosa. Nan van cu nan a huur for di Avis Suzuki APV V-40 a keda horta.

Polis a tuma e denuncia pa pasa esaki over pa joyriding team. Rato despues e patruya di San Nicolas patruyando rond a topa cu e dicho van na e pier di Spaans Lagoen laga atras sin yabi. A laga tuma e vehiculo atras, e turistanan a logra saca nan pertenencianan. E turistanan a bandona e sitio disgusta di Aruba, unda nan pertenencianan a keda horta tambe for di e vehiculo.

Ta mustra cu e area di Mangel Halto mester di sea auto patruya den oranan cu tin turista y of recherchenan pa vigila y asina gara e djakanan aki, caminda constant ta turistanan ta bira victima.