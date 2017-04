Famia Real a celebra Dia di Rey na Tilburg

TILBURG, Hulanda- Un Willem- Alexander contento y excita na final di su bishita na Tilburg a gradici tur hende. “Esaki ta Tilburg, esaki ta e curason di Brabant. Boso a surpasa boso mes. Tabata un placer y berdadero honor pa celebra mi cumpleaños cu bosonan”.

E famia real a yega algo despues di 11 or via trein den e ciudad di Brabant pa festeha Dia di Rey. Un rato prome e Rey for di den trein, pa medio di un mensahe y un potret a habri un cuenta di Instagram. E Cas Real ya caba tin un cuenta di Facebook, un cuenta di Twitter y un Canal di Youtube.

Pa e yegada di famia Real, tabata tin hopi polis riba pia como tambe extra siguridad, pero e famia a mustra di ta relaha y nan a participa den varios di e actividadnan. Amalia, Ariane en Alexia, yiunan di e Rey a duna man na varios persona den e publico.

Durante e caminata, cu a dura dos ora, tabata haci varios referencia di e cultura y tradicion di Tilburg, manera textiel, carnaval, Coney Island, enseñansa y tecnica pero tambe “Roze Mandaag”, un seccion di e Coney Island di Tilburg. E outfit di Maxima, di e diseñado Jan Taminiau lo wordo exhibi den e TextielMuseum desde diabierna.

Un concierto cu artistanan di Brabant y Tilburg manera Guus Meeuwis, Gers Pardoel y Kenny B riba un Piusplein completamente yen a cera e paseo real door di e ciudad.