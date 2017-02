Famia Planea a hisa su prijsnan pa crea consciencia cu tur cos tin su balor

Algun di e servicionan cu famia plania ta duna a hisa e prijsnan un poco pa e persona sa cu loke e ta haya e tin su balor segun Sra Evelyn Yarzagaray.

Esey ta haci e persona mas consciente, e lo kier cuida su mes, y conhuntamente Famia Planea y e pashent, por haci posibel pa tin un bisa saludabel pa loke ta sexualidad.

Ta contento cu e cifranan, pero e cambio di mentalidad mester cambia. Mester keda papia, keda den e scolnan, keda informa e mayornan. Algo hopi importante, ta pa un mayor stop di papia cu bo yiu, nunca stop di duna informacion. Kisas Famia Planea no ta asina activo manera añanan anterior, pero esey no kiermen cu nan a stop,

Aña 2017, Famia Planea lo ta un aña cu lo wak y evalua unda ta para y kico falta. Esey a haci algun aña atras, y pesey e exito di e campaña di I love my body. Mester ta na altura di kico ta e menasa cu tin den region, y asina Famia Planea tambe ta prepara pa ora e yega Aruba, nan tambe ta prepara y yuda e hoben miho ainda, pa e ta mas exitoso den bida.