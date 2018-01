Famia di Zinna Croes kier husticia pa nan yiu

Diabierna mainta, Corte ta sentencia cu ta habri e caso di famia Mateo Croes pa cu e caso di Zina cu e perde su bida dor di un agente di polis pa cual e caso aki ta habri pa persigui e polis paso e famia kier husticia. Abogado mr. Sven Faarup ta splica.

Ministerio PUblico a dicidi cu nan no ta bay persigui e agente policial y e mayornan a cuminsa e proceso na hof, unda cu hof a instrui fiscal pa persigui e agente toch. Mayornan no kier pa laga e caso den man di fiscal pa bisa y dicidi cu no ta bay dicidi. Pero ta laga esaki den man di un hues. A base na final lo bay dicidi si tin motibo pa yega na un caso si of no. E idea ta pa no laga esaki den man di un fiscal. Al final fiscal tin di bay presenta un caso den corte y ta den man di hues si ta haya proba si tabata tin un posibel. E meta ta pa e agente aki wordo persigui y e haya un castigo pa loke a pasa, mas si e tabata bou di influencia.

E meta mes ta cu e caso aki bay dilanti di hues y na final un hues dicidi si den su opinion, e persona a comete un hecho castigabel si of no. NO ta nan intencion pa un hende bay sera, pero si e caso wordo presenta den Corte. Kisas e castigo cu e agente lo haya un castigo voorwaardelijk. Pero ta den man di hues ta dicidi si ta haya castigo si of no. Pero den e caso aki, e por ta berdad un parcialmente un trabao comunitario pero ta den man di hues pa dicidi esey.

Den caso cu e caso aki habri Ministerio Publico lo mester caba cu e caso y esaki lo tuma luga na Aruba mes, segun abogado mr. Faarup.

Si wak e fayo den su totalidad, tin hopi cos cu no a bay corecto. Cosnan of foutnan cu a wordo cometi y cosnan cu, mayornan no por a biba cun’e. Tanto cos cu por a bay malo of faya, y esey a pasa den e caso aki. E impresion aki ta esun cu a wordo crea. Aworaki, pa e famia e ta un momento di sinta bek y laga e cos aki, den man di fiscal pa nan haci nan trabao di uno, finaliza y presenta e caso den Corte, segun mr. Sven Faarup.