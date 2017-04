Famia di victimanan di MH- 17 ta exigi imagennan di camara di siguridad

Amsterdam, HULANDA- Famia di e victimanan di e vuelo MH-17 (cu a cay na Rusia na 2014) ta exigi pa tres aña caba, sin resultado, pa wak e imagennan di e ultimo movecionnan haci door di nan sernan keri. Esaki a wordo confirma door di e famianan y directiva di e Stichting Vliegramp MH17.

E imagenann a wordo graba door di e camaranan di siguridad na Schiphol y ta den posesion di Ministerio Publico, cu ta nenga di comparti e imagenann aki cu e famianan.

Ministerio Publico ta den posesion di e imagennan unda cu e pasahero y e personal di MH-17 ta visibel, ora nan tabata check in pa nan vuelo. Ta imagennan graba door di 34 camara di siguridad den e salida y den e lounge di Schiphol, graba dia 17 di Juli 2014, entre 4 or di marduga y 2 or di merdia. Ministerio Publico a ricibi e grabacionann for di Schiphol.

Na 2015 caba Ministerio Publico a informa e famia cu nan lo no comparti e imagennan cu e famia di e victimanan. Segun Ministerio Publico, ta trata di grabacionnan di 34 camara, cada un cu duracion di algun ora; ta algo imposibel pa bay wak un pa un di e grabacionnan pa asina determina di e pasahero tabata victima of no, den e accidente aereo di vuelo MH-17.

For di investigacionnan conduci door di RTL Nieuws, por a conclui cu dos famia si a wak e ultimo imagennan di nan familiar y nan tin hasta e imagennan den nan posesion. Dos recherche familiar a wak e imagennan corto tempo despues di e desgracia, a selecta nan y a duna e famianan aki un copia.

Ministerio Publico a dirigi e famianan pa un reaccion na e Ministerio di Siguridad y Husticia. Minister Blok di Husticia, den un combersacion bou guia di Premier Rutte, a bisa di lo bay reuni cu Ministerio Publico ariba e cuestion aki.