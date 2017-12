Famia di Rishandroh y Roshandrick cu participacion na e pueblo di Aruba

Famia di e Rishandroh Anastacia y Roshandrick Frans ta participa cu e anuncio di morto lo keda publica dialuna, 4 di December. Lo tin un anochi di condolencia diamars, 5 di December di 6 or pa 9 or di anochi, na Ad Patres Funeral Home. E acto di entiero mes lo tuma luga diaranson 6 di December, saliendo for di Ad Patres Funeral Home, pa misa Catolico Sta. Teresita pa 12 or y 30 di merdia. For di 1 or di merdia pa 4 or di atardi, lo tin oportunidad di condoleer famia den misa.

Pa 4 or y 30 di atardi, lo sali for di misa Sta. Theresita pa asina hiba Rishandroh y Roshandrick pa nan ultimo luga di sosiego, den santana di San Nicolas.

Muchananan cu ta atende e anochi di condolencia of entiero por bisti un t-shirt di Cookie Monster of un t-shirt color lichtblauw. Lo bay tin un box disponibel den misa pa si cualkier persona kier haci un donacion pa funeraria y Casa Cuna.

Famia ta haci un apelacion na prensa, pa pof fabor no saca potret di CLOSE UP. Ta pidi pa respeta e defuntonan.

Por ultimo, famia di e defuntonan ta gradici henter e pueblo di Aruba cu ta convivi cu nan dolor y pa tur e sosten y atencion ricibi, cual ta di gran apoyo pa e famia.

Minister Presidente mr. Evelyn Wever-Croes ta declara dia 6 di December, un dia nacional di luto.