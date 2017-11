Famia di Mitch Henriquez kier sikiera un disculpa for di e agentenan cu a causa su morto

DEN HAAG/ORANJESTAD – “Dos aña pasa nos bida a para, e ta un trauma, su yiunan a wordo laga atras”. “Two years ago, our life stopped, it’s a trauma, the children are left behind.” Dialuna e dos agentenan envolvi den e morto di Mitch Henriquez lo presenta dilanti hues. Porfin, su famianan a bisa. Nan kier skucha e agentenan pidi e famianan despensa pa e aresto aki cu resultado fatal.

“E tabata un bon homber, un bon tata, cu un curason grandi. E no a merece loke nan a haci cun’e, niun hende merece esaki, pero Mitch sigur cu no”.

Jennifer Petrocthi ta describi su ex pareha y tata di su yiunan. E ta yora inconsolablemente. E caso di dialuna ta dun’e stress y tristeza. Pero asina mes, e ta pura pa e ora yega. “Mi expectativanan ta halto, nos kier husticia pa Mitch”.

Mitch Henriquez a wordo aresta dia 27 Juni na Zuiderpark, Hulanda door cu el a grita cu e tin un arma. Un dia despues e ta fayece. E Arubano a resisti contra su aresto pa cual agentenan a haci uzo di e nekklem. E homber a haya sla na su cara y agentenan a spray pepperspray den su wowonan.

Pa Petroctchi e caso ta hopi cla: e agentenan ta culpabel di e morto di su ex pareha. “Nan no a ni sikiera yama un ambulance. Nan a tir’e den un bus y a dun’e reanimatie na oficia. Esey no por. Ni un animal ta wordo trata asina ey”.

E agentenan a declara di no a haci malo y ta para ariba cu nan a actua bon y cu nan no tabata sa na ki sorto di resistencia nan lo a haya nan mes confronta cun’e. Nan no ta arepenti di nan actuacion, segun nan declaracion.

Fuente: https://www.rtlnieuws.nl