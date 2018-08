Faltando dos dia pa scol habri ainda tin mucha cu no a haya cupo

Sra. Josette Daal, directora di SKOA, ta elabora riba con e aña escolar aki cu ta bay habri. Pa loke ta aña escolar 2018-2019, den eerste klas tabatin inscripcion di 898 mucha. Den scol preparatorio a drenta 916 mucha. Tur e klasnan ta yen. Den scol preparatorio pabou tin 77 mucha cu nan no por ubica, pasobra no tin cupo pa nan. Cambio di scol e aña aki a conoce un crecemento di 200 mucha cu ta varia di otro instancianan.

Esey ta e situacion actualmente. Nan preocupacion ta pa e eerste klas y kleuterschool. Mester warda aworaki pa scol habri, kiermen e 77 muchanan aki mester warda un rato pa wak ken ta meld, anto esunnan cu no ta meld e ora pa wak si por ubica e 77 muchanan aki. Hopi biaha mayornan ta meld den dos instancia, anto si nan haya un, tin biaha nan ta lubida avisa na SKOA. Dus mester warda scol habri pa wak cuanto mucha lo bin presenta na scol. Mester busca un solucion pa nan haya ubicacion.

E klasnan e aña aki a bira 29. E pensamento cu porta tin otro klas cu ta 30, 31 of 32 por wel di ta asina, pero nan ta scoge pa bon enseñansa y si tin 28 of 29 caba den un kleuter klasje, e ora no por ofrece bon enseñansa. Pa aworaki no tin un bista di con nan por haci un ampliacion, pasobra un di e ideanan tabata cu nan kier a habri un extra klas na un kleuterschool, pero pa esey SKOA no a haya cooperacion cun’e. Un extra klas pa un kleuter, no por bin cu un trailer, pasobra e kleuternan mester di mas espacio, dus lo mester a scoge pa un prefect por ehempel. Pero SKOA no a haya cooperacion pa bin cu un klas asina. Si por tabatin e klas ey, nan por a suavisa e cantidad di muchanan aki. Den pasado na Playa tabatin Aurora Kleuterschool cu tabata na Tanki Leendert of tambe Cacique Aterima por ehempel cu ta scolnan cu no tabata yena mesora. Pero actualmente te hasta e scolnan ey ta yen cu 28 mucha.

Sra. Daal ta splica cu semper el a duna conseho a base di locual el a siña tur e añanan aki trahando pa un instancia asina grandi. Su conseho semper tabata cu mester crea cupo y si kier duna bon enseñansa, no mester pensa den haci gruponan mas grandi. E tin di haber cu kico ta prioridad pa Aruba. Si su prioridad ta cu muchanan mester drenta scol, pasobra no tin caminda pa hinca nan, esey ta crea klasnan hopi grandi, pero e ora no ta pone enfasis riba e enseñansa di e mucha. Tin formanan pa trece solucion, pero tur cos ta costa placa. Si kier habri un extra klasje, e ta bay costa placa. Si ta bay hinca mas mucha den un klas y haci e klas mas grandi, e ta bay costa placa. Tin formula di solucion, pero e ta keda na kico ta prioridad pa Aruba.

