Falta claridad ariba ki permiso Minister anterior a duna compania pa inicia construccion

Pa loke ta encera e operacionnan cu ta tumando luga na Sero Cristal, un comision consistiendo di tur e departamentonan concerni manera Polis, DNM y DIP a bishita y control e sitio.Un rapport a wordo traha conhuntamente unda cu a constata cu un di e deficiencianan cu tabatin ta cu un di e companianan construyendo, tabata falta un “hindervergunning” pa loke ta trata e operacionnan aki. Teniendo na cuenta cu hindervergunning no ta cay bou di responsabilidad di Minister di Infrastructura y Medio Ambiente, pues a manda carta pa colega Minister encarga cu Husticia Andin Bikker y a delibera riba e contenido di e conseho ricibi di e diferente departamentonan despues di nan bishita.

Door cu tin di haber cu un tereno eigendom (no ta un propiedad di Gobierno), ta hopi dificil pa por prohibi un hende di haci actividadnan riba e tereno aki. E unico manera cu por ‘object’ contra di esaki ta ora cu ta bin na falta di cumplimento cu cierto vergunnning nan, cual ta locual cu ta tumando lugar aworaki y pa cual diferente estudio ta wordo haci.

E siman aki a combersa cu colega Minister di Husticia cu a indica cu na e momentonan aki ta haciendo trabou pa loke ta e hecho cu e compania te ainda no tin hindervergunning. Pa mira con por pone cu nan ta den cumplimento pa e tipo di operacion aki.

Loke cu a haci como “follow up” despues di e bishita di e departamentonan na Sero Cristal tambe, ta cu a tuma declaracion y entre otro, kehonan di bisiñanan pa consecuentemente wordo inclui den e evaluacion si e companianan ta bin na remarke, pa por ricibi un hindervergunning.

Ainda falta claridad riba ki permiso a wordo otorga na e compania aki door di e Minister anterior. Unabes cu constata tur e documentacionnan lo por tuma un decision di si ta duna e espacio pa por aplica pa un hindervergunning. A base di esaki e decision lo por ta tambe cu ta para henter e operacion, te ora cu cana e proceso pa mira si nan por obtene un hindervergunning si of no.

