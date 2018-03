Falta 700 boluntario mas pa ARUBA DOET 2018!

Duna un man na diferente organisacion cu falta boluntario!

Pa ARUBA DOET 2018 tin mester 4000 boluntario total pa duna un man na un fundacion, club di deporte, scol, grupo di scouting, centro di bario y centro di cuido pa completa un proyecto. Tin algun organisacion cu ta buscando boluntario ainda pa diabierna 9 y diasabra 10 di maart 2018. Total falta 700 boluntario pa ARUBA DOET 2018.

Bo no a inscribi como boluntario ainda? Bo kier yuda verf na un scol, haci tereno di deporte limpi of sali keiro cu un grupo di 60plus? Awel probecha! Diasabra awor, 3 di maart 2018, e team di ARUBA DOET lo ta na Kooyman Mega Store for di 1or te cu 3or di atardi pa yudabo inscribi como boluntario pa un proyecto di bo gusto!

Inscribi AWOR como boluntario na www.arubadoet.com of tuma contacto cu e team di ARUBA DOET na 582-7666 of manda un e-mail na [email protected] Haci Bon, Pasa Bon! No keda afor di ARUBA DOET 2018.

Nos ta conta cu boso participacion!

