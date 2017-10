“Fall Benefit Al Fresco Dinner” di studiantenan di EPI y Universidad di Aruba

Bou auspicio y guia di Divi & Tamarijn All Inclusive, EPI y Universidad di Aruba, Facultadnan di Hospitalidad y Turismo (FHTMS) ta presenta pa prome biaha un “Fall Benefit Al Fresco Dinner ” cu lo tuma lugar dia 4 di November den e jardin espectacular di Universidad di Aruba. E studiantenan ta preparando un cena cu tema “Al Fresco” pa 100 persona, cu ta inclui un cena di cinco plato y su biña corespondiente.

E evento tin dos meta:

Na prome lugar ta ofrece na e studiantenan un klas bibo, caminda cu nan lo organiza e evento di comienso te final, lo prepara e menu, cushina e cena, hasi e mercadeo, setup, sirbi y break down.

Na di dos lugar e ta un evento pa recauda fondo pa facilita field trips y actividadnan culinario pa studiantenan di ambos facultad.

“E cena special aki tin metanan adicional cu ta habri porta pa mas colaboracion entre partnernan den e industria. Projectonan asina ta permiti studiantenan yega y surpasa nan potencial, paden y pafor di klas. Tambe ta ofrece na nan oportunidadnan cu lo tin un impacto pa bida largo.” Decano John Wardlaw ta elabora.

Nos ta invita nos comunidad di Aruba pa un anochi di cuminda delicioso y conversacion ameno – tur pa un bon causa. E evento lo ta dia 4 di november, 2017 di 6:30 – 10:30pm na Universidad di Aruba. Lo tin un welcome cocktail, entretenimiento musical, y un cena Al Fresco di 5 plato. Ticketnan ta disponibel pa $150 pa pareha, $750 pa grupo di 10 persona na mesa. Companianan cu kier gradici nan staff, mihor empleadonan, y/of clientenan y regala nan esaki por tuma contacto cu Decano John Wardlaw na [email protected], [email protected] of telefon +297 5262240.

Menu

Hors d’oeuvres

Passion Fruit Ceviche

Cream of Asparagus with Smoked Bacon.

Appetizer

Mixed Garden Salad with Hickory Smoked Mozzarella, Cherry Tomatoes with Balsamic Glaze.

2nd Cold Appetizer

Smoked Salmon rolls topped with Mango Caviar, served with Baby Spinach and Caramelized Red Onions.

Hot Appetizer

Roasted Duck breast served with fried Zucchini Chutney of Bell Pepper and Citrus Vinaigrette.

Surf and Turf

Black Angus Tenderloin and Jumbo Shrimps served on a bed of roasted Peruvian mashed potato and green asparagus with Portobello mushroom sauce.

Caramel Road Pinot Noir Sherbet

Chocolate mousse, chocolate merengue and raspberry caviar with Pinot Noir Carmel road sherbet